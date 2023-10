L’Italia di Spalletti «Qui pretendo lavoro e serietà» 

«La Nazionale deve stare a cuore a tutti». Partendo da questa premessa Luciano Spalletti a Coverciano, dove si è radunata l’Italia, spiega le sue regole. «I miei giocatori sono creature speciali e li tratto come tali, ma voglio anche risposte speciali. Non voglio gente che viene qui forzatamente». Il commissario tecnico ha cominciato a preparare le gare contro Malta (sabato a Bari) e Inghilterra (il 17 ottobre a Londra) valide per le qualificazioni europee. Ma più che su schemi e tattica ha battuto sul tasto comportamentale facendo capire che sarà intransigente.

A Maurizio Sarri, che aveva detto riferendosi al ct: «Più me ne lascia a casa, più contento sono», risponde sostenendo di «capirlo, quando ero allenatore di club ho avuto giocatori che rientravano dalla Nazionale con qualche problema. Noi non vogliamo rimandarli indietro peggiorati bensì migliorati. Comunque la Nazionale deve stare a cuore a tutti, anche a lui». Sull’esclusione di Mattia Zaccagni ha spiegato che il laziale «aveva la caviglia gonfia. Parlo sempre con i ragazzi, se lui dice che sta bene lo chiamo, se è titubante resta dov’è. Non vogliamo giocatori qui per forza». Quindi Federico Chiesa, convocato anche se ha saltato il derby per problemi fisici: «L’altra volta lasciò Coverciano perché stava male e due giorni dopo giocò, stavolta l’abbiamo chiamato anche se non ha disputato l’ultima gara. La Juventus non è rimasta sorpresa, abbiamo sottoposto il giocatore ad accertamenti e li confronteremo con quelli del club. Li faremo vedere anche a lui poi valuteremo». C’è un altro bianconero, Kean, anche per il forfait di Immobile: «Mi ha fatto un’ottima impressione. Il gioco richiede serietà e professionalità. Siamo disposti a questo sacrificio per portare a casa il risultato perché è ciò che fa la differenza e perché dipendiamo da questo».

Sabato la gara con Malta sembrerebbe più abbordabile rispetto a quella con l’Inghilterra, ma non meno importante dopo il pari esterno in Macedonia del Nord e la vittoria casalinga sull’Ucraina. «Non snobbiamo nessuno, mi piacerebbe vedere la totale dedizione al sacrificio e all’impegno. Voglio vedere gente che in campo si sbatte con voglia, non che ondeggia con le cuffie come un ebete per Coverciano. Chi non assorbe questi requisiti con me non avrà più possibilità di esistere calcisticamente». Intanto Tajani, ministro degli Esteri, ha nominato il ct Ambasciatore della diplomazia dello Sport.

