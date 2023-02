L’Italia di Simone e Pippo 

Tra i due ori, incastonato come una gemma, c’è l’argento delle Rocket Girls, le azzurre dell’inseguimento a squadre, campionesse del mondo in carica, che si sono arrese a una Gran Bretagna obiettivamente superiore. Applausi comunque doverosi per Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini (attesa alla prova nell’inseguimento individuale), Martina Alzini e Letizia Paternoster (4’16”018). Sul podio è salita anche Martina Fidanza. Terza la Germania.

Grenchen. Si gonfia di medaglie all’improvviso il carniere italiano agli Europei di ciclismo su pista. Sugli azzurri piovono due ori (uno più bello dell’altro) e un argento che ci riportano nelle posizioni nobili del medagliere dopo una prima giornata senza podio. A Grenchen, sulla pista svizzera dove aveva strabiliato il mondo con il nuovo record dell’ora, Pippo Ganna ha trascinato il quartetto campione del mondo e olimpico (con Manlio Moro novità accanto a Jonathan Milan e Francesco Lamon) al trionfo europeo (per lui il terzo) con il nuovo record dell’impianto sui 4 km: 3’47”667. Battuta, nonostante un errore a metà gara, una Gran Bretagna irriducibile (in 3’48”800). Bronzo alla Francia (3’50”007).

Corsa a punti

È stata la chiusura perfetta di un pomeriggio iniziato in modo esaltante grazie a Simone Consonni, professionista della strada con la Cofidis, soltanto cinque giorni prima si era imposto allo sprint nel Saudi Tour. Il bergamasco (che aveva disputato le qualificazioni con il quartetto) si è imposto nella corsa a punti sfoggiando una condotta di gara impeccabile. Con coraggio, con forza e con acume tattico è andato a prendersi l’oro e la maglia azzurrostellata di campione continentale con 54 punti. Secondo lo spagnolo Albert Torres Barceló a 51, bronzo al favorito francese Donovan Grondin con 48.

Inseguimento

Tra i due ori, incastonato come una gemma, c’è l’argento delle Rocket Girls, le azzurre dell’inseguimento a squadre, campionesse del mondo in carica, che si sono arrese a una Gran Bretagna obiettivamente superiore. Applausi comunque doverosi per Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini (attesa alla prova nell’inseguimento individuale), Martina Alzini e Letizia Paternoster (4’16”018). Sul podio è salita anche Martina Fidanza. Terza la Germania.

Le altre gare

Non è da sottovalutare, perché arriva da una specialità nella quale il tecnico Marco Villa (assieme a Ivan Quaranta) sta cercando di ricostruire, il quinto posto di Matteo Bianchi (nel chilometro da fermo, in cui si è imposto l’imbattibile olandese Jeffrey Hoogland in 58”203. Niente da fare per Rachele Barbieri nell’eliminazione.

Il programma

La terza giornata oggi prevede le finali maschili dello scratch e dell’inseguimento individuale (con Jonathan Milan) e quelle femminili dell’omnium e della velocità, tutte le corso della sessione pomeridiana, dalle 18 su Rai Sport ed Eurosport. Domenica la conclusione.

