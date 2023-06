L’Italia di Mattarella e di Meloni 

La giornata istituzionale si è dipanata così, tra Altare della patria, sfilata militare e messaggi, tra richiami storici e vocabolari distanti. Uniti però nell’appello a procedere uniti nelle differenze per il bene dell’Italia. Il 2 giugno, le sue celebrazioni non rappresentano «una semplice celebrazione museale. È la dimensione del fatto che noi capiamo che ne usciamo solo insieme, serve che ciascuno faccia la sua parte. Non c’è nessuno - ha spiegato la premier - che da solo può risolvere i problemi. Capire che siamo tutti legati è l’elemento culturale che serve per capire che dobbiamo remare tutti verso la stessa direzione».

Ha chiuso la giornata firmando decine di copie della Costituzione, piccolo regalo ai duemila “fragili”, tra associazioni di disabili e anziani, invitati per un pomeriggio diverso nei giardini del Quirinale. D’altra parte la giornata era iniziata nel segno della Costituzione, che Sergio Mattarella custodisce con devozione: «Celebriamo oggi l’anniversario della nascita della Repubblica. I valori della scelta del 2 giugno 1946, trasfusi nella Carta costituzionale di cui ricordiamo i 75 anni di vita, continuano a guidarci - ha detto nel suo messaggio - nel cammino di un’Italia autorevole protagonista in quell’Unione Europea che abbiamo contribuito a edificare. Libertà, uguaglianza, solidarietà, rispetto dei diritti dei singoli e delle comunità sono pilastri fondamentali della nostra Carta costituzionale».

La parata

Poco dopo Giorgia Meloni dai Fori imperiali, dove si è svolta la tradizionale parata militare, parlava invece di patria: «La comunità nazionale, la patria, alla fine è questo: una dimensione di sacrifici che si compiono insieme per chi l’ha fatta prima di noi e per noi che lo facciamo verso gli altri». Due generazioni, quelle del presidente della Repubblica e della presidente del Consiglio. Due storie lontane e un lessico diverso nel definire i valori della festa della Repubblica.

«Siamo tutti legati»

La giornata istituzionale si è dipanata così, tra Altare della patria, sfilata militare e messaggi, tra richiami storici e vocabolari distanti. Uniti però nell’appello a procedere uniti nelle differenze per il bene dell’Italia. Il 2 giugno, le sue celebrazioni non rappresentano «una semplice celebrazione museale. È la dimensione del fatto che noi capiamo che ne usciamo solo insieme, serve che ciascuno faccia la sua parte. Non c’è nessuno - ha spiegato la premier - che da solo può risolvere i problemi. Capire che siamo tutti legati è l’elemento culturale che serve per capire che dobbiamo remare tutti verso la stessa direzione».

I connazionali all’estero

Patria e Costituzione, quindi. Due termini che possono andare a braccetto per la festa della Repubblica - ricorda il referendum istituzionale del 1946 che abrogò la monarchia - ma certamente disegnano due visioni dissimili delle priorità politiche. Solo due giorni fa Meloni rivendicava orgogliosamente lo sdoganamento del termine patriota, che a suo dire era diventato quasi una parolaccia in Italia: «non è un fatto irrilevante che definirsi patrioti non sia più oggi considerato un appellativo dispregiativo o comunque obsoleto ma un elemento condiviso e rivendicato praticamente da tutte le forze politiche, incluse quelle che in passato lo ritenevano quasi un’infamia», aveva sottolineato in un convegno dal titolo “Nazione e Patria, idee ritrovate”. Il presidente ieri si è concentrato su altro ed esaurito il tema della Costituzione ha voluto salutare gli italiani residenti all’estero, passando al nodo delle migrazioni e della necessità di impedire la fuga dei cervelli per problemi economici: «Oggi lavorare all’estero non dovrebbe più rappresentare, per nessuno, una scelta obbligata bensì una opportunità, specialmente per i giovani. È responsabilità, della Repubblica, far sì che si tratti di una libera scelta», ha detto Mattarella in un videomessaggio agli italiani all’estero. «Si tratta - ha concluso - di passare dalla fuga dei cervelli alla circolazione dei talenti, alimentando un circuito virtuoso di capacità e di competenze».

