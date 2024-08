L’Italia di Alessia Orro vuole imitare quella maschile 

PARIGI. Ancora un successo per l'Italvolley maschile, con un 3-1 (25-15, 25-18 26-24, 25-20) alla Polonia favorita per l'oro che dà fiducia agli azzurri di Fefè De Giorgi. E anche il primo posto del girone, che porta all'accoppiamento con il Giappone nei quarti. La terza vittoria in altrettanti match disputati, regala all'Italia la testa anche leadership assoluta delle otto qualificate ai quarti di finale: il primo match da dentro o fuori contro i nipponici è in programma domani alle 13. Giannelli e soci ci arrivano dopo aver disputato un'ottima gara, dimostrando di saper soffrire e saper gestire gli inevitabili momenti di difficoltà . «È stata una bella gara, abbiamo giocato una buona pallavolo, nonostante il terzo set, nonostante l'avversario fosse davvero tosto», le parole di De Giorgi.

Oggi alle 9 tocca alle ragazze di Julio Velasco, impegnate in una prova simile per difficoltà e obiettivi. Alessia Orro e compagne si confrontano contro la Turchia di Daniele Santarelli, con l’obiettivo di vincere (non importa con quale risultato) per ottenere il primo posto nel girone e magari un vantaggio nell’accoppiamento per i quarti di finale. L’ultimo confronto tra le due formazioni risale allo scorso 18 maggio, quando nella prima settimana della Volleyball Nations League Danesi e compagne s’imposero ad Antalya 3-1. «Veniamo da due gare nelle quali abbiamo mostrato una buona pallavolo, soprattutto con l'Olanda. Contro la Turchia sarà fondamentale fare uno step ulteriore», il parere della schiacciatrice Gaia Giovannini.

