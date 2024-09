L’Italia del sitting volley è 6ª, bronzo a Bebe Vio 

Meglio che a Tokyo. L’Italia del sitting volley femminile batte 3-0 (25-19, 25-13, 25-19) la Slovenia nella “finalina” e conquista il quinto posto alle Paralimpiadi di Parigi ‘24. Due punti per la teodorina Sara Desini.

La giornata di ieri ha riservato tante medaglie all’Italia. Due meritano la citazione, visti i protagonisti. La prima è il bronzo dell’infinita Bebe Vio Grandis nel fioretto: la fuoriclasse azzurra sale sul podio delle Paralimpiadi per la terza volta di fila dopo gli ori conquistati a Rio 2016 e Tokyo 2020. «Sono felicissima, è una giornata straordinaria. Non è l'oro che tutti si aspettavano ma io sono felice, non è tutto regalato, è bellissimo», dice ai microfoni della Rai. «C'è molto lavoro di tantissime persone e adesso c'è anche gara a squadre: incrociate le dita per me perché io non posso», conclude scherzando.

La seconda arriva dal ciclismo, grazie al portabandiera Luca Mazzone argento tra gli H2 in una crono individuale che regala anche l’oro H1 di Fabrizio Cornegliani. Mazzone, campione paralimpico a Rio 2016, ha così confermato l'argento ottenuto a Tokyo, conquistando la sua settima medaglia ai Giochi. Una medaglia chge «dedico a tutti i ragazzi che stanno a guardarmi. Come ho detto quando ho fatto il portabandiera: credeteci, credeteci, alzatevi dal divano e credeteci, iniziate uno sport e pian piano vedete che poi si realizzano i vostri sogni».

