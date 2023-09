L’Italia crolla sul traguardo 

Bruxelles. L’imrpesa non è riuscita. A Bruxelles la Turchia ha interrotto la striscia vincente dell'Italia campione uscente agli Europei femminili e vola in finale con la Serbia. Le azzurre hanno ceduto il passo a Vargas e compagne in semifinale al tie break (25-18; 23-25; 25-15; 22-25; 6-15) e domenica pomeriggio con l’Olanda proveranno a centrare il terzo podio consecutivo europeo. In un Palais 12 di Bruxelles gremito da oltre ottomila turchi, l'Italia non è riuscita a frenare l'entusiasmo di una nazionale che, dopo aver vinto la Nations League - battendo peraltro due volte l'Italia per 3-0 -, avrà l'opportunità di sollevare al cielo il suo primo storico trofeo continentale. Le due nazionali tra le più forti del mondo hanno messo in scena una partita spettacolare, chiusa al tiebreak al termine di una girandola di emozioni incredibile. Per l'Italia di Davide Mazzanti c'è il rammarico di non aver sferrato il colpo decisivo nel quarto set condotto a lungo (anche 18-14, poi 22-22). Al contrario, il coach italiano delle turche, Santarelli, ha ritrovato al momento giusto la sua arma in più, Vargas, devastante nel finale. «Desideravo vedere giocare alle ragazze una partita a questo livello», ha analizzato il ct «e di questo sono fiero perché abbiamo per lunghi tratti giocato una gran pallavolo. Adesso però bisogna restare solidi perché il nostro percorso continua con una finalina da giocare domenica e poi, guardando più in là, con una qualificazione olimpica che ci attende».

Mazzanti ha schierato la stessa formazione del match con la Francia a Firenze. Orro in regia con Antropova opposto, Sylla e Pietrini schiacciatrici, Danesi e Lubian al centro con Fersino libero. In un primo set equilibrato, sul 12-10 per le turche l'ingresso di Egonu ha dato la scossa all'Italia che è scappata via, imponendosi 25-18. La Turchia ha reagito subito, scappando all'inizio di set, ma senza dare lo strappo decisivo e le azzurre si sono rifatte sotto, 22-23, prima di cedere il primo set di tutta la competizione. Nel terzo parziale è cambiato lo spartito: Egonu, Pietrini, Sylla e le toccate a muro di Danesi hanno messo in crisi le avversarie, chiudendo 25-15. La Turchia con le spalle al muro ha ripreso fiducia e il set si è giocato punto a punto. Le campionesse in carica hanno messo avanti la testa, ma Vargas si è messa di traverso, rimandando il verdetto al tiebreak con il 22-25. In un quinto set di fuoco, la Turchia ha cominciato meglio e l’ha chiusa grazie a una Vargas stratosferica.

