L’Italia crescerà poco, l’Ue pure meno 

L’Europa taglia le previsioni economiche per l’Italia, che quest’anno si fermerà a +0,9%, e per l’intera eurozona, che complessivamente avrà un Pil a +0,8% come del resto tutta l’Ue. Il caro-prezzi pesa sui consumi e il rialzo dei tassi comprime il credito bancario.

La fine del bonus

«L’economia dell’Ue ha perso slancio dalla primavera», ha segnalato il commissario all’Economia Paolo Gentiloni rivendicando come le reazioni ai molti shock abbiano comunque permesso ai Paesi del blocco di evitare la recessione. In Italia intanto si vede anche un calo della domanda legato alla fine degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie con il superbonus, che già si sono tradotti in una frenata del Pil dello 0,4% nel secondo trimestre, che secondo Gentiloni «ha sorpreso». E la Commissione riduce anche la stima il Pil italiano 2024 allo 0,8%.

«Eredità distrutta»

La riduzione della crescita stimata entra nel dibattito politico italiano. Se Confcommercio e Cgil evidenziano i timori del rallentamento, l’opposizione accusa il governo Meloni. Il M55 attacca la Melonomics e parla di disastro legato anche alla stretta sul Superbonus: «Meloni distrugge l’eredità di Conte», dice Chiara Appendino. Per il Pd Anna Ascani scandisce: «Troppo impegnato ad appuntarsi al petto le medaglie per il buon andamento a inizio anno della crescita e dell’occupazione, il governo non ha visto arrivare il forte rallentamento dell’economia». Critiche anche da Europa+, Verdi e Italia Viva.

Spagna promossa

La situazione europea è comunque varia. Va decisamente peggio del previsto la Germania: Bruxelles riduce le previsioni dal +0,2% stimato a maggio a una contrazione dello 0,4% nell’intero anno (Berlino salirà poi dell’1,1% nel 2024). Per la Spagna, invece, rivede persino al rialzo le previsioni (al 2,2% dall’1,9% delle stime di primavera). Ma nell’economia europea «l’incertezza rimane eccezionalmente elevata, in gran parte a causa della guerra di aggressione in corso da parte della Russia contro l’Ucraina», ha avvertito Gentiloni, che però sull’Italia invita a non dare alle previsioni «un’interpretazione particolarmente negativa». Vive un rallentamento che «coinvolge diversi Paesi», ha detto, «ho fiducia che l’economia italiana come ha mostrato in tanti occasioni possa reagire in modo positivo».

