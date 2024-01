L’Italia cresce poco ma va meglio dell’Ue 

L’economia italiana continua a crescere. Il ritmo è quello dello zero virgola, lontano dai numeri (stupefacenti ma inevitabilmente temporanei) del post-pandemia. Eppure - nonostante le due guerre, la recessione della Germania e il rallentamento generalizzato dell’Eurozona - il Pil italiano regge e registra ancora un segno più. Nel quarto trimestre del 2023, con stupore degli analisti, la crescita è stata dello 0,2%, addirittura in accelerazione rispetto al +0,1% dei tre mesi precedenti. A trainare secondo Intesa Sanpaolo potrebbe essere stata la corsa finale al Superbonus, in vista dell’addio al maxi-incentivo. L’Istat, che ha calcolato i numeri in via ancora poco dettagliata, evidenzia invece il contributo della domanda estera. Ma il risultato positivo ha comunque permesso di arrivare a fine anno a +0,7%. Il 2023 si è così chiuso poco sotto il +0,8% indicato nella Nadef prima dello scoppio della guerra Israele-Hamas (percentuale che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si era già detto pronto a rivedere al ribasso), ma soprattutto ha messo a segno un obiettivo superiore alla media dell’Eurozona. Eurostat certifica che nel quarto trimestre del 2023 il Pil è rimasto inchiodato allo zero sia nell’Eurozona che nell’Ue nel suo complesso. Dopo il -0,1% registrato nei tre mesi precedenti il timore era di entrare in recessione: un rischio schivato all’ultimo secondo, in parte anche grazie al contributo dell’Italia. Nell’ultima parte dell’anno, la nostra economia ha bilanciato il calo della Germania (-0,3%) e la crescita nulla della Francia. E ha fatto meglio anche nell’intero anno: il +0,7% italiano si confronta con il più contenuto +0,5% di Eurolandia e con il preoccupante -0,3% della Germania.

