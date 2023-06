L’Italia cresce, la Sardegna no 

La realtà per una volta ha superato le previsioni anche se l’Italia, rispetto al 2019, è ancora indietro sul fronte dei consumi di 20 miliardi di euro. Per una volta dobbiamo essere soddisfatti dell’economia italiana che cresce più del previsto. Non altrettanto si può dire però per la Sardegna, visto che permangono ampi divari tra nord e sud del Paese e la Sardegna, in questo quadro, non ha ancora recuperato del tutto quanto perso dopo il 2019, con l’arrivo della pandemia, e la crescita dell’Isola appare più debole rispetto ad altre regioni del Mezzogiorno. Il quadro emerge dal report sulle economie regionali presentato da Confcommercio a margine dell’assemblea annuale presieduta ieri a Roma dal leader dell’organizzazione, Carlo Sangalli.

I numeri

«Si acuiscono i divari Nord-Sud», con il Mezzogiorno che nel 2023 «crescerà quasi tre volte meno del Nord. La Lombardia con una crescita dell’1,7% è la regione con la migliore performance, all’ultimo posto Calabria e Sardegna con crescita zero», spiegano i tecnici di Confcommercio. Il Sud appare dunque in ripresa ma a rilento secondo l’analisi del Centro studi di Confcommercio, come emerge anche dai dati dei consumi: «Il Sud si attesta a +0,4% e il Nord a +1,2%». In Sardegna, i consumi pro capite sono previsti nell’anno in corso pari a 18.500 euro, sullo stesso livello del 2019, quando si fermarono a 18.400 euro a testa. La crescita rispetto al 1996 è del 15%, ma bisogna tenere conto delle dinamiche dei prezzi e che anche al sud ci sono regioni che fanno molto meglio dell’Isola: è il caso della Basilicata (19.400 euro di consumi pro capite) o del Molise (25.900 euro). «C’è spazio per nuova occupazione», nel turismo e nel commercio, sostiene Sangalli, rispetto al 2022 mancano 480 mila lavoratori, ma «per oltre il 40% vi è un concreto rischio che la domanda non possa essere soddisfatta, soprattutto per la mancanza di competenze».

Per quanto riguarda le stime sulla crescita, infine, la Lombardia è seguita da Veneto e Valle d’Aosta dove il Pil 2023 è atteso in aumento dell’1,5%. Lo stacco comincia ad allargarsi con la Liguria (+1,3%), Friuli Venezia Giulia e Lazio (+1,2%), Abruzzo e Marche (+1,1%). Il divario diventa poi man mano più netto con la Puglia (+0,9%), Piemonte (+0,7%), Umbria (+0,6%), Campania (+0,5%), Sicilia, Basilicata e Molise (+0,2%). Ferme appunto Calabria e Sardegna.

L’analisi

Secondo gli economisti di Confcommercio, sulle dinamiche territoriali pesano anche «i ritardi di attuazione di molti progetti del Pnrr» ma il report evidenzia: «Chiedere agli investimenti del Pnrr di modificare rapidamente questo stato di cose sarebbe ingenuo e assurdo. Ma investimenti e riforme possono aprire la strada a un processo di convergenza, o almeno, e fin da subito, potrebbero arginare la tendenza alla divergenza».

Tra le cause indicate dagli esperti di Confcommercio per una dinamica economica meno brillante al sud anche lo spopolamento. «Si spopola solo il Mezzogiorno. Nel 2023 la popolazione italiana si è ridotta di quasi 1 milione di persone rispetto al 2019, di cui oltre la metà solo nel Mezzogiorno. Nel lungo periodo, tra il 1995 e il 2023, solo quest'area ha perso residenti (oltre 900 mila)».

