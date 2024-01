L’Italia convoca Serra e Angioni 

All’inizio del 2024 il bilancio della Tharros, al debutto in Serie C (girone A), può ritenersi più che soddisfacente. Attualmente la matricola oristanese occupa la nona posizione (condivisa con Real Meda e Roma) con sedici punti, frutto di cinque vittorie e un pareggio in dodici partite. Domani per la tredicesima giornata le biancorosse affronteranno in trasferta il Livorno.

Azzurrine

E le notizie positive non finiscono qui, perché a conferma della bontà del progetto del presidente Tonio Mura sono arrivate le convocazioni del selezionatore della Rappresentativa nazionale U20 Marco Canestro per Marta Serra e Sofia Angioni in vista del raduno che si terrà a Calmasino, in provincia di Verona, martedì e mercoledì. «Sono felice, anche se un po’ me l’aspettavo», ammette candidamente Marta Serra, 19enne centrocampista cagliaritana ex Su Planu, soddisfatta della sua nuova avventura alla Tharros. «Mi trovo benissimo, il gruppo è forte, abbiamo un buon allenatore e giocatrici di esperienza. Sono contenta del campionato che stiamo disputando, stiamo andando oltre le previsioni di inizio stagione». L’obiettivo di Serra, alla seconda convocazione in U20 e autrice di due gol in stagione, entrambi contro il Caprera, è crescere ancora. «Domani a Livorno dobbiamo vincere per cercare di migliorare la classifica. Siamo state una sorpresa per tutti, le altre squadre ci sottovalutavano all’inizio e non se l’aspettavano. Voglio continuare a fare bene nella Tharros, credo che possiamo puntare alla promozione nel giro di un paio d’anni».

Decisamente più difficile invece il percorso fin qui del Caprera, penultimo e invischiato nella lotta per non retrocedere. Anche la squadra isolana (che domani pomeriggio riceve il Monterosso) è stata premiata con le convocazioni di cinque giocatrici (Alnomiri, Romano, Dos Santos, Gasmi e Ragnoli) nella Rappresentativa sarda, che si è radunata mercoledì a Oristano.

Riparte l’Eccellenza

Archiviata la Coppa Italia con il 4-1 del Selargius al Maracalagonis nell’ultimo turno del girone B, oggi riprende il campionato di Eccellenza con gli anticipi del sesto turno Athena Sassari-Selargius e Tortolì-Pgs Audax Frutti d’Oro. Domani le sfide Pula-Real Sun Service e Torres-Maracalagonis. Riposa l’Atletico Uri.

RIPRODUZIONE RISERVATA