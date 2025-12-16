L’Italia con Villecco argento ai Mondiali Junior 

L' Italia di beach tennis conquista l'argento ai Mondiali junior in Brasile. E la medaglia profuma di Sardegna, visto che tra i sei azzurrini c'era anche Angelica Villecco. «È stata un'esperienza incredibile, un’occasione di crescita e di confronto con giocatrici di tutto il mondo», dichiara la portacolori dell'Eolo Beach Sports di Oristano, «Voglio ringraziare di cuore i miei compagni di squadra per il supporto e capitan Michele Folegatti per la guida. Ma soprattutto, un grazie enorme va al mio allenatore Diego Fratini e alla mia associazione. Senza il loro aiuto e il loro credere in me, non avrei mai raggiunto questo obiettivo importante».

L'Italia ha esordito battendo 3-0 Porto Rico, con il terzo punto firmato da Villecco nel doppio misto con Giulio Brunello. La 17enne oristanese è tornata a calpestare la sabbia dell'Arena Beach Ribeirao nel 3-0 contro l'Estonia, vincendo in doppio con Alice Pepi. Villecco ancora vittoriosa nel doppio misto con Brunello nel 3-0 sul Portogallo nei quarti, ultimo match per lei a Ribeirao Preto. L'Italia ha poi battuto 2-0 la Francia in semifinale, cedendo 2-1 in finale contro i padroni di casa. «Come istruttore e responsabile dell'Eolo Beach Sports non posso che essere orgoglioso della sua convocazione. Nel 2026 cercheremo di meritare una nuova convocazione, e competere, con tutto il nostro settore giovanile, nelle principali manifestazioni nazionali», chiosa Fratini.

