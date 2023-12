«L’Italia con l’Onu, Israele risparmi i civili a Gaza» 

Roma. Proteggere i “civili inermi” a Gaza, fermo restando il diritto di Israele a difendersi dall’aggressione di Hamas, è una priorità dell’Italia, che insiste su una soluzione politica della crisi con due Stati. Questo forte richiamo è arrivato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani in apertura della 16ª Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori. Per questo obiettivo l’Italia - ha annunciato il ministro - è pronta a sostenere una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu per una tregua che favorisca l’ingresso di aiuti umanitari.

I conflitti in Medio Oriente e in Ucraina fanno da sfondo all’appuntamento di fine anno della diplomazia italiana. Mattarella ha posto l’accento sulla «necessità di rendere stringenti le regole del diritto internazionale umanitario». Così, anche nei «conflitti di questo secolo è inammissibile che si esercitino attacchi e rappresaglie che colpiscono l’inerme popolazione civile». Allo stesso tempo, è l’avvertimento del capo dello Stato, bisogna «condannare senza ambiguità l’antisemitismo». Le sfide per l’Italia richiedono un approccio «multilaterale», con «un convinto sostegno alle Nazioni Unite», ha ricordato Mattarella. E proprio all’Onu si guarda in questa fase, con una risoluzione promossa da Usa ed Emirati per una «cessazione delle ostilità per consentire un accesso umanitario senza ostacoli». L’Italia sosterrà «questa iniziativa», ha detto Tajani. Spiegando che l’astensione alle ultime due risoluzioni dell’Onu è stata decisa perché il testo non esprimeva una condanna ad Hamas. Nella nuova risoluzione dovrà esserci questo passaggio.

