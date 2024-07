L’Italia col Portorico per chiudere in testa il girone 

Dopo l’allenamento col punching ball (il modesto Bahrein battuto 114-53), l’Italia si prepara ad affrontare il Portorico per il primato nel gironcino del preolimpico. La gara di San Juan contro i padroni di casa inizia alle 2,30 italiane di domani.

Chiudere in testa il gironcino significa affrontare in semifinale la seconda dell’altro gruppo, dove la Lituania ha vinto seppure non agevolmente contro il Messico: 96-84 grazie a un ottimo terzo quarto da 34-17. L’altra “candidata” al secondo posto è la Costa d’Avorio che giocherà contro il Messico nel terzo match.

Una passeggiata

Davvero troppa la differenza tecnica e fisica coi volenterosi asiatici. Il Bahrein non è neppure tra le prime dieci nazionali dell’Asia. L’Italia di Pozzecco ha iniziato difendendo bene ma con qualche errore di troppo in attacco, ma l’eloquente punteggio di 10-2 dopo sette minuti è stato il paradigma della gara. Giusto un piccolo calo degli azzurri nel secondo quarto, richiamati da Pozzecco e già al riposo l’Italia era sopra 47-25. Dopo l’intervallo tanto spazio per tutti e ben sette giocatori in doppia cifra, quasi nove considerando che Mannion e Ricci sono arrivati a 9 punti.

Spissu

Il play sassarese Marco Spissu è rimasto al servizio della squadra come dimostrano i 7 assist e gli appena 5 tiri effettuati. Il +61 di scarto dato al Bahrein non è record: nel 1976 fu addirittura +79 contro l’Irlanda.

Il tabellino del match

Italia : Spissu 6 (2/3, 0/2 da tre), Mannion 9 (3/5, 1/2), Abass 11 (3/4, 1/3), Tonut 10 (3/5, 1/3), Gallinari 14 (2/3, 3/3), Melli 14 (6/6, 0/1), Ricci 9 (3/7, 1/2), Bortolani 11 (1/1, 3/4), Caruso 11 (4/4), Polonara 13 (4/7, 1/4), Pajola (0/1 da tre), Petrucelli 6 (3/3, 0/2).

Gli avversari

Rispetto alla formazione battuta 73-57 un anno fa per accedere ai quarti del Mondiale, il Portorico ha cambiato poco o nulla. L’Italia non ha Fontecchio e Datome che segnarono insieme 23 punti. La stella avversaria è sempre Jose Alvarado, secondo play dei New Orleans Hornets (Nba). Ottimo pure l’altro play, Jordan Howard, ex Napoli. Occhio poi al tiratore Tremont Waters e al lungo Ismael Romero.

