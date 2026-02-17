VaiOnline
Biathlon.
18 febbraio 2026 alle 00:21

L’Italia chiede alle proprie donne l’ultima impresa nella 4x6 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

ANTERSELVA DI MEZZO. «Nello sport all'aria aperto può succedere di tutto, come noi sbagliamo un colpo, può succedere anche ad altri». La compattezza di una squadra si misura da parole come quelle di Lukas Hofer dopo il deludente 14° posto degli azzurri nella staffetta olimpica 4x7,5 km ad Anterselva, fortemente influenzata dalla scelta del materiale. Ha vinto la Francia davanti a Norvegia e Svezia. Gli italiani sono andati male dal primo metro. Patrick Braunhofer, sotto gli occhi increduli dei tifosi e dello staff, ha accumulato secondi su secondi, dando il cambio addirittura in penultima posizione, nonostante un'ottima prestazione al poligono. Non è andato molto meglio a Lukas Hofer, che ha chiuso la sua frazione con il 15° tempo sugli sci. «Posso garantire che abbiamo dato il massimo, abbiamo sputato sangue per onorare questa maglia», assicura il terzo frazionista Nicola Romanin. A questo punto Tommaso Giacomel ha solo potuto limitare i danni con il dodicesimo tempo sugli sci.

In attesa della mass start, oggi nelal 4x6 km toccherà - ancora una volta - alle azzurre a rimediare, come ha fatto Lisa Vittozzi nella trionfale corsa verso l'oro nell'inseguimento. Niente olimpiadi per Rebecca Passler, prima sospesa dai Giochi perché risultata positiva al letrozolo e poi riammessa. Ci saranno Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Redditi, i più ricchi sono nel Campo largo

Canu (Sinistra Futura), primo in Consiglio. Tra gli assessori in cima Laconi (Pd) 
Vacanze

«Un milione di turisti? Meglio la stagione da marzo a novembre»

Dopo l’incendio a Punta Molentis più controlli per tutelare l’ambiente 
Francesco Pintore
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Carnevale

Da Tempio a Cagliari, carri e maschere in piazza

Il ritorno del corteo nel capoluogo e il grande rogo di Re Giorgio in Gallura 
(Andrea Busia, Serafino Corrias, Nicole Fenu, Giorgio Onano, Giovanna Pittalis, Umberto Zedda)
Verso il referendum

Giustizia, nuovo scontro Meloni: la magistratura ci ostacola sui migranti

Riforma, Nordio accelera «Ha già i decreti attuativi» 
Il disastro

Un rogo divora il teatro Sannazaro

Incendio in pieno centro a Napoli, 25 case evacuate. Giuli: «Tornerà com’era» 
Le trattative

Italia al Board di pace tra le polemiche

Il ministro Tajani ha confermato la partecipazione al Parlamento 