L’Italia chiede alle proprie donne l’ultima impresa nella 4x6 

ANTERSELVA DI MEZZO. «Nello sport all'aria aperto può succedere di tutto, come noi sbagliamo un colpo, può succedere anche ad altri». La compattezza di una squadra si misura da parole come quelle di Lukas Hofer dopo il deludente 14° posto degli azzurri nella staffetta olimpica 4x7,5 km ad Anterselva, fortemente influenzata dalla scelta del materiale. Ha vinto la Francia davanti a Norvegia e Svezia. Gli italiani sono andati male dal primo metro. Patrick Braunhofer, sotto gli occhi increduli dei tifosi e dello staff, ha accumulato secondi su secondi, dando il cambio addirittura in penultima posizione, nonostante un'ottima prestazione al poligono. Non è andato molto meglio a Lukas Hofer, che ha chiuso la sua frazione con il 15° tempo sugli sci. «Posso garantire che abbiamo dato il massimo, abbiamo sputato sangue per onorare questa maglia», assicura il terzo frazionista Nicola Romanin. A questo punto Tommaso Giacomel ha solo potuto limitare i danni con il dodicesimo tempo sugli sci.

In attesa della mass start, oggi nelal 4x6 km toccherà - ancora una volta - alle azzurre a rimediare, come ha fatto Lisa Vittozzi nella trionfale corsa verso l'oro nell'inseguimento. Niente olimpiadi per Rebecca Passler, prima sospesa dai Giochi perché risultata positiva al letrozolo e poi riammessa. Ci saranno Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA