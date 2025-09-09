VaiOnline
Verso i Mondiali.
10 settembre 2025 alle 00:20

L’Italia che segna  trema in difesa:  «Ma così non va» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Qualcuno da lassù ci ha voluto bene. Siamo una squadra viva, ma non possiamo difendere cosi». La nazionale più pazza di sempre, quella di Rino Gattuso con due centravanti e tanti errori difensivi, ringrazia la buona sorte dopo il 5-4 su Israele e esce dal primo doppio impegno del nuovo ct con qualche speranza in più di riagganciare il treno Mondiale. Il bilancio del primo Gattuso è presto detto: la difficoltà del calcio italiano a farsi largo nel panorama internazionale è dato consolidato (a far soffrire gli azzurri il ritmo di giro-palla di una nazionale in crescita, Israele), l'evoluzione è che dalle parti azzurre si segna tanto, ma si soffre in difesa ancora di più. Paradosso, più che follia, per un allenatore che dalla panchina ha dovuto lottare a lungo per sfatare la sua fama di mediano di corsa e di fatica, quello che per Berlusconi avrebbe dovuto marcare Zidane nella finale di Euro 2000. E invece la scelta di schierare il doppio centravanti, Retegui-Kean, ha sorpreso contro gli estoni e lo ha fatto ancor di più nella sfida a Israele.

Il caso difesa

Una volta risolto il problema di chi segna - che l'Italia si trascina da anni - si è aperto quello di chi difende. «Abbiamo sofferto, siamo stati troppo fragili», ha ammesso Gattuso al termine «della partita più folle che mi sia capitato di vivere, e sì che ho giocato la finale di Champions col Liverpool da 3-0 a 3-3...». Ancora il ct: «I nostri centrali giocavano sui riferimenti e andavano in crisi», l'analisi di Ringhio: tradotto, alla nazionale mancano i dominatori di area tipo Barzagli, Materazzi, Collovati delle generazioni passate. E nel calcio moderno, se non hai quel peso lì e non marchi a uomo “i riferimenti”, il difensore deve avere grande senso di posizione e anticipo. «Ma non incolpo i ragazzi: sono io che devo trovare le soluzioni. Tempo ne ho poco, ma dobbiamo farlo a tutti i costi». Di qui al prossimo appuntamento, l'11 ottobre in Estonia e il 14 a Udine contro Israele, Gattuso avrà modo di fare scouting su marcatori più fisici e poi nel breve ritiro lavorerà di sicuro sui meccanismi difensivi. Per blindare il secondo posto e gli spareggi e lasciarsi un pizzico di speranza di riagganciare la Norvegia, e' essenziale la differenza reti: dato per scontato che si va al Mondiale per via diretta solo se l'Italia batte Haaland e compagni a novembre, il regolamento a pari punti privilegia non gli scontri diretti ma la differenza reti assoluta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Io ballo tutti i giorni Sanità? Accetterei se me lo chiedessero»

Desirè Manca: è un settore fragile e importante ma sto bene anche all’assessorato al Lavoro 
Roberto Murgia
Energia

La rivolta dei sindaci contro le speculazioni: «Dobbiamo crescere»

Radica: «Nell’Isola hanno aderito 14 Comuni Un aiuto in Parlamento? Per ora solo silenzio» 
Lorenzo Piras
Aerei

Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino

Il Governo dà il via libera al nuovo schema Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta europea 
Migranti

Ondata di sbarchi nel Sulcis

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 