l’italia challenge va agli AMERICANI 

Il Costa Smeralda Team sfiora la vittoria, ma alla fine all’Italia Polo Challenge Porto Cervo deve accontentarsi del secondo posto, sconfitta in finale 6-3 dall’U.S. Polo Association. Completa il podio della tappa sarda del circuito di arena polo organizzato dalla Fise, andato in scena nel fine settimana al campo sportivo “Andrea Corda” di Abbiadori, Petra Bianca, a segno 4-3 con poker di Felipe Kelly nella finalina contro Estrella Galicia.

Determinante nella conquista del trofeo per l’U.S. Polo Assn. la prova del dominicano Angel Valdez, autore di quattro gol nell’ultimo atto (degli azzurri Therence Cusmano e Fabrizio Facello gli altri due) e nominato mvp del torneo, mentre al Costa Smeralda Polo Team non sono bastate la doppietta del capitano della Nazionale Stefano Giansanti e il gol di Boris Bignoli. Infine, il trionfo dei talenti di casa della Nostra Signora di Coros, formata da Flavio Masia, Maria Riu e Grazia Musellu, per 4-0 contro l’El Union, squadra mista formata da talenti provenienti dal Lazio e dall'Emilia-Romagna. Intanto, il segretario generale della Fise Simone Perillo annuncia: «Siamo felici di confermare l’Italia Polo Challenge ad Arzachena anche per il prossimo anno». Quinto consecutivo. L’evento si svolgerà dal 16 al 19 luglio 2025.

