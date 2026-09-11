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Europei di Volley.
12 settembre 2026 alle 00:29

L’Italia cerca il bis contro la Grecia 

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Modena. La serata unica di Napoli, la vittoria all'esordio davanti a 6000 spettatori e ad uno d'eccezione, il presidente Sergio Mattarella. L'Italia della pallavolo da Piazza del Plebiscito si è spostata a Modena dove oggi alle gioca la seconda partita degli Europei: dopo aver dovuto fronteggiare più che la Svezia, superata 3-0, le bizze del meteo gli azzurri di Fefè De Gorgii ora sono concentrati sulla sfida del PalaPanini con la Grecia che ieri ha perso 3-1 con la Repubblica Ceca. «Le emozioni che ho vissuto a Napoli sono bellissime - le parole di Simone Galassi, uno dei veterani azzurri - siamo consapevoli di aver preso parte a qualcosa di unico. Era importantissimo partire bene, la Svezia non è tra le top a livello europeo, ma ha fatto vedere delle belle cose. Poi c'era l'incognita di giocare all'aperto: siamo stati bravi fin dall'inizio a imporre il nostro gioco dall'inizio alla fine. Ora testa alla Grecia, che è un'avversaria temibile».

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