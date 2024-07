L’Italia cerca il bis con l’Olanda 

«L'Olanda è una squadra che conosciamo bene e nella quale ci sono diverse giocatrici che hanno giocato nel nostro campionato. Una nazionale fisica, con giocatrici molto alte che esprimono una buona pallavolo, basta vedere l'esordio con la Turchia». Alessia Orro presenta così la seconda partita dell’Italia nel torneo femminile di volley, oggi alle 17: «Dovremo prestare la massima attenzione», spiega al sito federale la 26enne di Narbolia, «così come con tutte le altre formazioni. Questa è una competizione completamente diversa dalle altre: nessuno è venuto solo per partecipare, anzi tutti sono disposti a combattere su ogni palla e sono sicura che l'Olanda non ci regalerà niente. Sarà importante imporre il nostro ritmo fin dall’inizio».

Il ct Julio Velasco ha fatto notare che anche vincere soffrendo, come accaduto nella prima gara, contro la Repubblica Dominicana, può servire a crescere: «In un set abbiamo accusato un calo, però anche per merito delle nostre avversarie che hanno mostrato una pallavolo di alto livello», conferma Alessia. «Dopo quel momento negativo, la squadra ha reagito con grande determinazione, tirando fuori il carattere, oltre ad attacchi fisici e difese determinanti su ogni palla. Questo penso sia la nota positiva, perché se avessimo reagito in maniera diversa la partita sarebbe diventata davvero complicata».

C’è fiducia: «In estate abbiamo fatto un gran lavoro e c'è tanta soddisfazione per la vittoria della Volleyball Nations League, adesso però dobbiamo concentrarci totalmente sulle prossime partite. Siamo un gruppo che gioca assieme da tantissimi anni e questo può essere un punto di forza».

