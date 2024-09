L’Italia cerca i gol, la Francia ci snobba nel “Pallone d’oro” 

FIRENZE. La Nazionale si prepara per la prima sfida, e che sfida, della stagione, domani (20.45) a Parigi contro la Francia, valida per la Nations League. Iniziare bene dopo la figuraccia all'Europeo è l'obiettivo che sta a cuore a Luciano Spalletti e al suo gruppo radunato da domenica sera a Coverciano. Il commissario tecnico fin dal primo giorno ha annunciato lo schieramento della difesa a tre ma molte delle fortune della nuova Italia chiamata a ripartire e a rilanciarsi saranno legate agli uomini-gol. Per l'occasione il ct ne ha convocati solo quattro, Retegui, Kean (di nuovo in azzurro dopo 10 mesi di assenza), Raspadori e Zaccagni, tutti e quattro avranno la possibilità di scendere in campo sia venerdì che lunedì sul neutro di Budapest per la seconda gara di Nations League, con Israele. Spalletti sta provando, valutando testando, lo ha fatto martedì, lo ha fatto ieri pomeriggio in una sessione a porte chiuse, lo farà anche stamattina nell'ultimo allenamento prima del volo per Parigi e la conferenza che lui e capitan Donnarumma terranno al Parco dei Principi, teatro della sfida contro Mbappé e compagni. Al momento il favorito per una maglia da titolare in attacco è l'italoargentino Retegui protagonista di un brillante inizio di stagione con il suo nuovo club, l'Atalanta. Pure Kean ha iniziato alla grande, passando dalla Juventus alla Fiorentina ed è determinato a rilanciarsi.

Nessun azzurro

Tutti giocatori ben lontani dall’avere la considerazione, non diciamo di Deschamps, ma sicuramente di France Football , la rivista che promuove il Pallone d’Oro, il più importante trofeo individuale del calcio. Dopo il disastroso Europeo, la lista dei 30 candidati non ha neppure un azzurro (l'anno scorso c’era il solo Nicolò Barella) in corsa per un’edizione che, per i bookmakers ha tre favoriti: Vinicius Junior, Rodri e Bellingham. Zero presenze anche fra i dieci in lizza per il Trofeo Kopa, che verrà assegnato, sempre il 28 ottobre, al miglior under 21. L'unica “traccia” di calcio italiano è Gigio Donnarumma che è tra coloro che si contenderanno il Trofeo Jascin per il miglior portiere. Tra gli allenatori, le vittorie in Europa League e Champions fruttano la “nomination” a Gian Piero Gasperini e Carlo Ancelotti. Storica prima volta per una italiana nella lista per il Pallone d'Oro femminile: è Manuela Giugliano trascinatrice della Roma campione d’Italia, in cui veste la maglia n.10.

