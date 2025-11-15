VaiOnline
Rugby.
16 novembre 2025 alle 00:17

L’Italia cede (con rimpianti) agli Springboks 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

TORINO. L'Italia ci prova ma cade contro il Sudafrica, finisce 32-14 contro i campioni del mondo. Per gli azzurri, però, non mancano i rimpianti all'Allianz Stadium di Torino davanti a oltre 32mila persone: da una parte perché gli Springboks giocano per quasi 70 minuti in 14 contro 15 per il rosso a Mostert, dall'altra perché pesano gli errori di Garbisi in trasformazione. Contro i ragazzi di Quesada i tecnico del Sudafrica Erasmus fa diversi esperimenti e ne cambia 11 rispetto ai 15 che avevano cominciato contro la Francia. Gli azzurri sono spinti dal calore dei tifosi e l'inizio di partita aiuta a scaldare lo Stadium: dopo 12 minuti, Mostert è protagonista di una pericolosa e violenta spallata ai danni di Garbisi, c'è l'intervento del Tmo e l'arbitro decide di espellere il sudafricano. La squadra di Erasmus resta in 14, lo stesso Garbisi ha l'occasione per portare avanti gli azzurri ma fallisce la trasformazione. Al 33' la sfida si sblocca con Pollard (0-3), l’Italia pareggia con Garbisi ma nel finale arriva la beffarda meta di Van Staden (3-10). Nella ripresa l’Italia si porta a -1 ma il Sudafrica prende il largo e, nonostante la meta di Capuozzo Hooker fissa il punteggio su 32-14. Sabato a Genova per la squadra di Quesada terzo impegno nelle Nations Series contro il Cile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Cani: «Potevo morire, l’odio social su di me non è giustificabile»

L’assessore domani non sarà a Roma: «Mi è stato consigliato un po’ di riposo» 
Lorenzo Piras
La protesta

Pescatori contro le pale eoliche

«L’offshore bloccherà le nostre barche e il nostro lavoro già in crisi» 
Stefano Garau
L’inchiesta

Conservatoria delle Coste: «I soldi ad associazioni con sedi senza elettricità»

Anche una giovane disabile e una 89enne tra gli ignari nominati rappresentanti legali 
Matteo Vercelli
Cronaca

Due persone indagate per l’omicidio di Marco Pusceddu

Nuovi interrogatori nelle caserme dei carabinieri di Iglesias e Ozieri 
Francesco Pintore
arte e salute

«Non siamo solo la nostra malattia»

Cagliari, al San Giovanni di Dio il ballo delle pazienti oncologiche 
Sara Marci
L’emergenza

«Cervi e daini hanno invaso le nostre aziende»

Allevatori e agricoltori disperati:  c’è chi vuole imbracciare il fucile 
Santina Ravì
Cronaca

I cinghiali invadono la Statale 131, ormai è emergenza

Fauna selvatica sulla strada: due incidenti nell’Oristanese 
Valeria Pinna
la giornata

Cento tonnellate di solidarietà

Successo della Colletta alimentare: duemila volontari sardi ieri nei market 
Umberto Zedda