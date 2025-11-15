L’Italia cede (con rimpianti) agli Springboks 

TORINO. L'Italia ci prova ma cade contro il Sudafrica, finisce 32-14 contro i campioni del mondo. Per gli azzurri, però, non mancano i rimpianti all'Allianz Stadium di Torino davanti a oltre 32mila persone: da una parte perché gli Springboks giocano per quasi 70 minuti in 14 contro 15 per il rosso a Mostert, dall'altra perché pesano gli errori di Garbisi in trasformazione. Contro i ragazzi di Quesada i tecnico del Sudafrica Erasmus fa diversi esperimenti e ne cambia 11 rispetto ai 15 che avevano cominciato contro la Francia. Gli azzurri sono spinti dal calore dei tifosi e l'inizio di partita aiuta a scaldare lo Stadium: dopo 12 minuti, Mostert è protagonista di una pericolosa e violenta spallata ai danni di Garbisi, c'è l'intervento del Tmo e l'arbitro decide di espellere il sudafricano. La squadra di Erasmus resta in 14, lo stesso Garbisi ha l'occasione per portare avanti gli azzurri ma fallisce la trasformazione. Al 33' la sfida si sblocca con Pollard (0-3), l’Italia pareggia con Garbisi ma nel finale arriva la beffarda meta di Van Staden (3-10). Nella ripresa l’Italia si porta a -1 ma il Sudafrica prende il largo e, nonostante la meta di Capuozzo Hooker fissa il punteggio su 32-14. Sabato a Genova per la squadra di Quesada terzo impegno nelle Nations Series contro il Cile.

