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Basket.
03 agosto 2026 alle 00:25

l’italia cede alla slovenia 

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Il sogno di Thomas Acunzo sfuma in finale. L’Italbasket Under 18, capitanata dal pivot selargino, chiude la sua (comunque splendida) cavalcata agli Europei con la medaglia d’argento al collo. Troppo forte la Slovenia, che a Trento, nell’atto finale del torneo, ha superato gli Azzurrini per 88-71.
Forse appesantita nelle gambe dall’impresa di sabato in semifinale, con il canestro di Di Meo sulla sirena che ha mandato al tappeto la Francia, l’Italia ha approcciato il match con difficoltà, chiudendo il primo quarto sul -12. Un passivo quasi azzerato con un parziale di 9-0 all’inizio del secondo tempo, ma nel finale gli sloveni hanno trovato il modo di chiudere i conti.
Acunzo si è congedato dalla rassegna continentale con una prova da 7 punti e 5 rimbalzi in 26 minuti sul parquet. Della spedizione ha fatto parte anche Antonello Sorci, tecnico di Porto Torres inserito nello staff del Ct Sodini. ( ro.r. )

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