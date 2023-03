L’Italia canta con il Napoli 

Eintracht Francoforte (3-4-2-1) : Trapp; Buta, Tuta, Ndicka, Lenz (21' st Max), Rode (29' st Jakic), Sow, Knauff (16' st Alidou), Gotze, Kamada, Borrè. In panchina Ramaj, Hortz, Smolcic, Tourè, Chandler, Hasebe, Alario. All. Glasner.

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min Jae (21' st Juan Jesus), Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (29' st Ndombele); Politano (21' st Lozano), Osimhen (36' st Simeone), Kvaratskhelia (29' st Elmas). In panchina Gollini, Idasiak, Bereszynski, Ostigard, Olivera, Gaetano. All. Spalletti.

napoli 3

e. francoforte 0

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min Jae (21' st Juan Jesus), Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (29' st Ndombele); Politano (21' st Lozano), Osimhen (36' st Simeone), Kvaratskhelia (29' st Elmas). In panchina Gollini, Idasiak, Bereszynski, Ostigard, Olivera, Gaetano. All. Spalletti.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1) : Trapp; Buta, Tuta, Ndicka, Lenz (21' st Max), Rode (29' st Jakic), Sow, Knauff (16' st Alidou), Gotze, Kamada, Borrè. In panchina Ramaj, Hortz, Smolcic, Tourè, Chandler, Hasebe, Alario. All. Glasner.

Arbitro : Taylor (Ing).

Reti : 46' pt e 8' st Osimhen, 18' st Zielinski (rig).

Napoli. Canta Napoli ma canta tutta l’Italia: tre squadre su tre agli ottavi, nessun gol subito in sei partite giocate. La Serie A è il campionato più rappresentato negli ottavi di finale della Champions League e attende il sorteggio di domani per capire sin dove potrà spingersi in questa rinascita che sembra un sogno. Il Napoli batte in scioltezza (3-0) anche l'Eintracht Francoforte e per la prima volta nella storia del club si qualifica per i quarti, andando così a raggiungere il Milan e l’Inter.

La partita

La partita è molto tattica, ma quando gli azzurri premono sull'acceleratore diventa divertente. La supremazia della squadra di Spalletti sugli avversari è evidente e il risultato non è mai in discussione, così come la qualificazione. Glasner, che non può disporre di Kolo Muani, squalificato e di Lindstrom, infortunato, schiera un 4-2-3-1 teoricamente votato all'offensiva nel tentativo mdi mettere pressione agli avversari. Il Napoli, forte del doppio vantaggio dell'andata, non ha interesse a forzare i tempi delle giocate e si accende a tratti, diventando pericoloso. Per due volte è Kvaratskhelia ad arrivare a tu per tu con Trapp, che riesce a ribattere. Il gol del vantaggio si materializza nel recupero: traversone di Politano, Osimhen vola di testa e manda il pallone alle spalle di Trapp. La strada verso la qualificazione è spianata per i partenopei.

Ripresa in scioltezza

All'8' della ripresa gli azzurri chiudono definitivamente il conto. Di Lorenzo piazza il pallone al centro per Osimhen che deve solo appoggiare il pallone in porta. Passano 10 minuti e la squadra di Spalletti arrotonda ancora di più il punteggio. Zielinski viene atterrato in area da Sow e lo stesso polacco trasforma il calcio di rigore.

La partita si chiude qui. Gli allenatori risparmiano energie di alcuni titolari ricorrendo alle sostituzioni, mentre i tifosi già pensano al sorteggio di domani che dovrà stabilire con quale avversaria (tutte fortissime) il Napoli sarà chiamato a giocarsi la qualificazione alle semifinali di Champions League.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata