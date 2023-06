L’Italia beffata all’88’: in finale va la Spagna 

Italia 1

Spagna 2

Italia (3-5-2) : Donnarumma, Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Bonucci (1' st Darmian), Spinazzola (1' st Dimarco), Frattesi (31' st Verratti), Jorginho (15' st Cristante), Barella, Immobile (15' st Chiesa), Zaniolo. In panchina Meret, Vicario, Bongiorno, Pellegrini, Retegui, Gnonto, Raspadori. Allenatore Mancini.

Spagna (4-2-3-1) : Unai Simon, Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba, Rodi, Merino (29' st Fabian Ruiz), Rodrigo (1' st Asensio), Gavi (23' st Canales), Yeremy (29' st Ansu Fati), Morata (38' st Joselu). In panchina Arrizabalaga, Raya, Carvajal, Nacho, Fran Garcia, Zubimendi, Olmo). Allenatore de la Fuente.

Arbitro : Vincic (Slo).

Reti : nel pt 3' Pino, 7' Immobile su rigore; nel st 43' Joselu.

Enschede. Un tempo di Italia non basta ad alimentare le speranze di Roberto Mancini di consolarsi e rilanciare la sua nazionale dopo le delusioni mondiali: contro la Spagna finisce 2-1, lo stesso risultato che dopo l'Europeo vinto segnò la fine della lunga imbattibilità del ct, la finale contro la Croazia è della Roja. Che, come ammette Mancini a fine partita, ha meritato per aver giocato meglio. Eppure l'Italia vista nei primi 45' aveva creato tanti problemi alla squadra di de la Fuente, rispondendo alla sua voglia di attacco con ripartenze precise, tranne che nella finalizzazione. E nella ripresa Frattesi, bella novità della serata, ha avuto sul sinistro la più clamorosa delle occasioni, quando la partita era sull'1-1. Ma proprio la ripresa, oltre ai segnali di logoramento di Bonucci e alla serataccia del subentrato Chiesa, è il dato più negativo. Tornata dal rivoluzionario 3-5-2 alla solita difesa a quattro, l'Italia ha di fatto smesso di giocare, lasciando il pallino in mano alla Spagna. Che ora si giocherà il trofeo con la Croazia, mentre l'Italia resta a Enschede per la finalina di domenica contro l'Olanda.

La gara

Alle formazioni, Mancini sorprende non nei nomi ma nell'assetto: da parte il consueto 4-3-3, di fronte all'unica punta spagnola (Morata) e ai tanti incursori di centrocampo il ct preferisce una difesa a tre, con Di Lorenzo e Spinazzola esterni tra difesa e spinta. Pronti via, la Spagna aggredisce e l'Italia regala. Su un passaggio indietro il pressing mette in difficoltà prima Acerbi poi Donnarumma, ma è Bonucci a ritardare lo scarico: ne approfitta Yeremy Pino, che ruba palla e si trova la via della porta spalancata. Ma la difesa spagnola lascia spazi a ripartenze. Così al 7' Jorginho pesca Zaniolo in area, l'ex romanista scarica il sinistro al volo e Le Normand lo stoppa di mano: rigore inequivocabile, Immobile dal dischetto è preciso e spiazza Unai Simon per l'1-1. Il pari dà la scossa, al 21' arriva anche il raddoppio, in azione fotocopia: lancio di Jorginho, Frattesi si infila nello spazio e batte Unai: peccato che la tecnologia lo peschi in fuorigioco di pochi centimetri. Più Spagna che Italia nella ripresa. Ma in un modo o nell’altro gli azzurri sembrano reggere l’urto. I tempi supplementari sembrano ormai dietro l’angolo. Mancano due minuti alla fine, palleggio spagnolo e cross di Jordi Alba, sul tiro di Rodri (lo stesso di Istanbul) un doppio tocco azzurro libera il neoentrato Joselu sotto porta: 2-1, e in finale va la Spagna.

