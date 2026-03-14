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Baseball.
15 marzo 2026 alle 00:28

L’Italia batte anche Portorico e scrive una pagina di storia 

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Houston. La storia è stata riscritta. L’Italia ha battuto (per la prima volta nella storia del baseball) Portorico per 8-6 ed entra (per la prima volta nella storia del baseball) tra le migliori quattro nazioni del World Classic, praticamente il Mondiale del “batti e corri”.

In un Daikin Park di Houston per gran parte a sostegno dei centramericani, gli azzurri di Francisco Cervelli (al momento imbattuti) firmano un'altra impresa dopo i successi contro Usa e Messico nella prima fase.

Nonostante l’home run subito in avvio, i “paisà” hanno subito capovolto la situazione già al primo inning (4-1), volando poi sull’8-2 e tremando soltanto all’ottavo inning per (8-6), prima di chiudere. Domani notte a Miami la semifinale contro Giappone (favorito) o Venezuela. Stanotte l’altra sfida tra gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana.

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