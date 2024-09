L’Italia batte anche Israele 

Israele 1

Italia 2

Israele (4-2-3-1) : Gerafi; Jehezkel, Nachmias, Shlomo, Revivo; Kanichowsky (22' st Abu Fani), Abada (33' st David); Lavi (1' st Jaber), Peretz (22' st Safuri), Solomon; Khalaili (1' st Gloukh). In panchina Nir On, Keuof, Faingold, Gandelman, Baribo, Dor Turgeman, Azoulay. All. Ben Simon.

Italia (3-5-1-1) : Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova (19' st Cambiaso), Frattesi, Ricci (41' st Zaccagni), Tonali, Dimarco (26' st Udogie); Raspadori (19' st Brescianini); Kean (41' st Retegui). In panchina Vicario, Meret, Okoli, Pellegrini, Fagioli, Di Lorenzo. All. Spalletti.

Arbitro : Kružliak (Slovacchia).

Reti : nel pt 38' Frattesi; nel st 18' Kean, 45' Abu Fani.

Note : angoli 3-2 per Israele, recupero 2' e 4'. Ammoniti Gatti, Jehezkel, Jabar. Spettatori 2000 circa.

Budapest. Un'Italia giovane e concreta supera Israele bissando la bella vittoria a Parigi contro la Francia, nella seconda giornata della fase a gironi. Sul campo neutro di Budapest del Bozsik Stadion, di fronte a non più di 2.000 spettatori, tra i quali anche il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, gli azzurri di Spalletti, con cinque nuovi innesti rispetto al match del Parco dei Principi, partono piano per scatenarsi nel finale del primo tempo quando trovano il vantaggio sull'asse interista Di Marco-Frattesi, con l'ex Sassuolo ancora in gol come nel trionfo in terra transalpina.

Nella ripresa la Nazionale chiude la pratica raddoppiando con Kean e sfiorando il 3-0. Poco prima del fischio finale arriva il gol di Abu Fani che accorcia le distanze ma non incide sulla convincente prestazione azzurra. Un bel passo in avanti verso le Finals di Nations League con l'obiettivo di ipotecare un posto tra le teste di serie al sorteggio per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Spalletti, fedele alla parola data alla vigilia, apporta cinque cambiamenti alla squadra vittoriosa al Parco dei Principi. Entrano Gatti e Buongiorno in difesa per Di Lorenzo e Calafiori. Bellanova parte al posto di Cambiaso come terzino destro, mentre Raspadori, entrato con un grande impatto a Parigi, e Kean partono in attacco.

L’Italia lascia l'iniziativa a Israele nei primi minuti su un campo reso viscido dalla pioggia. La squadra di Ben Shimon prova a impensierire Donnarumma ma la difesa azzurra riesce a neutralizzare agevolmente. Tra i più attivi per l'Italia Di Marco e Bastoni guidati dalla regia di un Tonali sempre vivo. A metà primo tempo occasione Italia: Bellanova colpisce malissimo da buona posizione e la sua conclusione termina a lato. Poco dopo anche Israele vicino al vantaggio con Solomon che spara alto da due passi. Un bel rischio che sembra svegliare gli azzurri che trovano il gol dell'1-0 con Frattesi: al termine di una bella azione ricca di passaggi veloci, dalla destra Di Marco mette in mezzo un tiro-cross sul quale interviene il centrocampista dell'Inter che di petto devia in rete.

Il secondo tempo

In avvio di ripresa l'Italia è la stessa di quella vista alla fine dei primi 45' con Frattesi ad un passo dal raddoppio: l'interista si inserisce e calcia, Gerafi devia il pallone. Poi gli azzurri si distraggono ma invece dell'1-1 arriva il 2-0 firmato da Kean: Frattesi recupera palla, la cede a Raspadori che calcia subito, Gerafi respinge, irrompe Kean che da pochi passi non sbaglia. Spalletti cambia mettendo dentro Cambiaso e Brescianini per Bellanova e Raspadori. Poi anche Udogie per Di Marco per un'Italia che si diverte a sprecare occasioni con Kean e Tonali. In campo infine anche Zaccagni e Retegui per Ricci e Kean. Ma è Israele al 90’ ad accorciare le distanze con Abu Fani che si ritrova la palla sul piede e in diagonale fulmina Donnarumma. Finisce così con l'importante conferma di una Nazionale rinata rispetto a quella horror vista agli Europei in Germania.

