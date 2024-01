L’Italia avvisata, ma non partecipa 

Roma. Dopo la firma ai primi due “joint statement” (19 dicembre e 3 gennaio) di condanna degli attacchi Houthi a navi commerciali nel mar Rosso, l’Italia si sfila dal terzo, siglato da Stati Uniti e altri 9 Paesi: quello che ha rivendicato i bombardamenti della scorsa notte contro obiettivi dei ribelli nello Yemen. «Lavoriamo per mantenere bassa la tensione nel Mar Rosso e siamo impegnati nella coalizione europea per garantire libera circolazione delle navi nell’area», fanno sapere da Palazzo Chigi, sottolineando che a Roma non è mai stato chiesto di partecipare all’azione militare anti-Houthi pur essendo stati avvisati dei raid angloamericani, «con parecchie ore di anticipo», sottolinea il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

L’Ue, da parte sua, è pronta a lanciare una missione con almeno tre navi nell’area. Lo schema è quello consueto. Alle maniere “sbrigative” di Washington e Londra si contrappone un approccio più cauto dell’Europa, anche se Germania, Danimarca e Olanda hanno sottoscritto l’ultimo documento congiunto proposto dagli Usa, quello dei bombardamenti. Per l’Italia - che già non aveva aderito all’alleanza militare lanciata dagli Usa a dicembre per rispondere agli Houthi - non c’erano le condizioni per una partecipazione ai raid missilistici: «La Costituzione non lo permette senza un dibattito in Parlamento», ha sottolineato Tajani.

