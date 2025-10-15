VaiOnline
Verso i Mondiali.
L’Italia aspetta ancora il suo avversario nei playoff 

L'Inghilterra, prima e unica finora. La Vecchia Europa del calcio è in ritardo nella tabella di marcia verso i Mondiali 2026, e non è certo perchè la nuova formula - 48 nazionali e tre Paesi ospitanti, l'America di Trump e con lei Canada e Messico - è quanto di più lontano dalla tradizione si possa immaginare. Complice il ritardato inizio per la Nations League e forse l'equilibrio dei gironi, tutte le grandi sono a un passo dal primo posto; ma per il secondo e i playoff è bagarre, invischiata anche l'Italia, unica nazionale illustre a dover passare per gli spareggi. L’Asia ha già quasi completato il suo quadro coprendo otto dei ventotto posti finora assegnati, l'Africa nove, il Sudamerica dal Brasile all'Argentina sei. Ci sarà le novità Capo Verde, a guidare l'Uzbekistan il ct Cannavaro, l'incognita Iran.

Euro-thrilling

La Uefa, nell’allargamento di 12 posti per la fase finale, ne ha ottenuti solo tre in più di prima e ora ne ha 16. Quattro saranno assegnati dai playoff di marzo. Intanto, è certa l'Inghilterra di Tuchel. A raggiungere l'Inghilterra, nel turno di novembre, saranno presto la Francia (basta battere l'Ucraina a Parigi il 13 novembre), la Spagna (servono 4 punti tra trasferta in Georgia e Turchia in casa), il Portogallo (+5 sull'Ungheria con due partite da giocare), l’Olanda (sfida diretta alla Polonia, seconda, il 14 novembre), poi Belgio, Croazia e Svizzera. Se la deve sudare un po’ la Germania (decisiva l'ultima in casa con la Slovacchia).

I playoff

Poi, c'è il capitolo playoff. L'Italia, testa di serie, giocherà in casa la semifinale. Lo stadio è ancora da definire, molto dipenderà dall'avversario. Il campo dell'eventuale finale sarà sorteggiato. Le possibili avversarie vanno dalla Macedonia del Nord alla Polonia. «Con questo meccanismo, serve un ingegnere nucleare per capire chi affronteremo», ha ironizzato Gattuso dopo la convincente vittoria su Israele. Che spera soprattutto di arrivare a marzo con tutti i migliori a disposizione, e che Dio gliela mandi buona.

