«L’Italia andrà ai Mondiali» 

Poche emozioni, tante responsabilità e una convinzione: «L’Italia ha la squadra per andare al Mondiale. Ne sono convinto». Parola di Gennaro Gattuso, nuovo ct della Nazionale che si è presentato a Roma al fianco di Gabriele Gravina, presidente Figc, e Gigi Buffon, capo delegazione. Un campione del mondo del 2006 per far tornare gli azzurri in una competizione che non giocano dal 2018. «Bisogna andare a cento all’ora in allenamento, non transigo. Poi fuori dal campo non faccio il poliziotto», sottolinea il commissario tecnico. Che assicura: «Le mie squadre giocano bene».

Per lui «è un sogno che si avvera, ma sarà anche un compito difficile», chiarisce Gattuso. La corsa alla qualificazione dopo il ko con la Norvegia (0-3) è già in salita ma «dobbiamo tornare a essere una famiglia, ci servono unità e lo spirito di gruppo che ha sempre contraddistinto l’Italia». Basta dire che «non ci sono talenti. Ma ci serve anche ritrovare entusiasmo e non pensare negativo. Ho ben chiaro quello che dobbiamo fare, ora dovrò entrare nella testa dei giocatori». Comunque «non faccio le magie, posso solo promettere impegno». Le due gare contro Estonia e Israele a settembre sono da vincere: «La maglia della Nazionale pesa, ma la parola paura non deve esistere. Spero di fare quello che ha fatto Lippi con noi nel 2006. Non tanto nella vittoria finale, ma nel creare quell’alchimia».

Il presidente Gravina spiega che Gattuso «è l’uomo che serve alla Nazionale» e «sarà il ct dei risultati. È un allenatore che non ha paura di assumersi responsabilità e sa cosa significa indossare la maglia azzurra». Se non sarà la scelta giusta «faremo un passo indietro», chiude Buffon.

RIPRODUZIONE RISERVATA