L’Italia altre due volte d’argento 

Fukuoka. Ai mondiali di nuoto in Giappone la spedizione azzurra continua a fare bottino grazie a Simona Quadarella e Thomas Ceccon, saliti sul secondo gradino del podio nei 1500 stile libero e nei 100 dorso, ma se alla campionessa romana non si poteva chiedere di più avendo a che fare con Katie Ledecky, il veneto si aspettava di confermare il titolo iridato di Budapest e bissare il primo posto di lunedì nei 50 farfalla: invece è stato sconfitto dall’ormai storico rivale Ryan Murphy. Intanto Nicolò Martinenghi ha conquistato la finale dei 50 rana, che si svolgerà oggi assieme a quella degli 800, dove sarà protagonista Gregorio Paltrinieri. Nella pallanuoto il settebello si è arreso ai rigori nei quarti di finale alla Serbia.

Sul podio

I 1500 stile libero avevano un’unica favorita, la fuoriclasse Ledecky. La statunitense ha dominato, chiudendo in 15’26’’27 e conquistando il ventesimo titolo mondiale in carriera. Anche Quadarella ha disputato una finale perfetta e chiuso in 15’43’’31 resistendo al ritorno della cinese Bingjie Li, bronzo. «Sono veramente contenta, ci tenevo tanto», ha commentato la 24enne romana, «ero molto nervosa prima di cominciare ma appena in acqua l’ansia è svanita. Sono partita all’attacco e ho distribuito bene le energie».

Il dorso

Nei 100 dorso invece Ceccon, recordman con 51’60 a Budapest, è stato frenato da un avvio tentennante e un arrivo imperfetto nella difesa del titolo iridato, mancato per soli 5 centesimi a vantaggio dello statunitense Ryan Murphy - bronzo olimpico a Tokyo - che ha vinto in 52’’22. «Sono contento per la medaglia ma so di aver commesso degli errori», ha detto il campione di Schio «forse non sono abituato a gareggiare in posizione centrale, vicino ad avversari che vogliono battermi. Dalla laterale vado meglio. Mi prendo il secondo posto, il tempo no, perché so di valere meno».

In previsione

Martinenghi si è qualificato alla finale dei 50 rana. Un pizzico di sfortuna per Cerasuolo, nono tra i 16 semifinalisti ed escluso dalla finale per un centesimo. Tre quelli che hanno tenuto fuori Razzetti dalla finale dei 200 farfalla. Tra le sorprese, la sconfitta del romeno Popovici, campione in carica nei 200 stile libero, davanti fino all’ultima vasca ma arrivato dietro ai britannici Richards e Dean e al sudcoreano Sun-woo. Nei 100 rana vittoria della lituana Ruta Meilutyte: mancava la campionessa in carica Benedetta Pilato, che cercherà di rifarsi nei 50.

Pallanuoto

Il Settebello esce ai quarti con la Serbia, che ha vinto 4-3 ai rigori (11-11 nei tempi regolamentari). «Una partita di straordinaria intensità, pazzesca e fisica», ha detto il ct Sandro Campagna, «abbiamo perso per alcuni dettagli e subito gol che potevamo evitare. Si passa anche da queste partite. Non è un fallimento,ma un percorso di crescita».

