l’Italia a Wimbledon in attesa di Sinner 

Subito tanta Italia con sei azzurri impegnati oggi nella prima giornata del torneo di Wimbledon. L’attesa è per l’esordio di Jannik Sinner, in programma domani con Luca Nardi. Fuori dal campo, la questione dello staff del numero uno al mondo ha tenuto banco fino alla vigilia, e continuerà nei giorni a venire. Sul campo, invece, è pieno di suggestioni il match di oggi pomeriggio tra il veterano azzurro, Fabio Fognini, e Carlos Alcaraz. Molta attesa anche per Matteo Berrettini, finalista nel 2021 e testa di serie numero 32, opposto al polacco Majchrzak. Il giorno 1 a Londra avrà tra i protagonisti anche la migliore azzurra del ranking, Jasmine Paolini, una delle tre italiane in corsa nel main draw.