L’Italia a Torino sfida i campioni del Sudafrica 

Torino. L'ItalRugby si prepara alla sfida di cartello di domani alle 13.40 all'Allianz Stadium di Torino contro il Sudafrica campione del mondo. «Al momento è la squadra più forte del mondo, sono primi nel ranking e ci aspettiamo una gara complessa», dichiara il centro Damiano Mazza durante un incontro che si è svolto a Casa Tennis, in piazza Castello a Torino, «e ci stiamo preparando sui loro punti forti e punti deboli: hanno un allenatore molto preparato che ha tante opzioni, ci aspettiamo “l'inaspettabile”».

Dopo la bella vittoria contro l'Australia a Udine, ora gli azzurri giocheranno un'altra partita in Italia in questa edizione delle Nations Series 2025: «Sarà una bella emozione giocare all'Allianz Stadium, giocheremo in casa e sarà una bella occasione per mostrare il nostro tifo», dicono in coro Edoardo Todaro, di ruolo trequarti, e la seconda linea Enok Opoku. All'appuntamento ha partecipato anche l'assessore comunale allo sport Domenico Carretta: «Sabato avremo le semifinali delle Atp Finals e la partita di rugby dell'Italia, da una parte le palline gialle e dall'altra la palla ovale e sarà un mix di emozioni: in nessun luogo del mondo accade una cosa del genere».

RIPRODUZIONE RISERVATA