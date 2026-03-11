L’Italia a secco, Romele è quarto 

Nel primo giorno senza medaglie azzurre alle Paralimpiadi Milano Cortina l'Italia ha dovuto assistere al sorpasso della Russia nel medagliere. Le gare di sci di fondo di 10 chilometri con partenza ad intervallo, a Tesero, hanno infatti portato altri due ori alla Russia, con Ivan Golubkov nella categoria sitting e con Anastasiia Bagiian nella categoria ipovedenti. La Russia è così avanzata in quarta posizione, superando l'Italia, che nello sitting ha comunque registrato un'ottima quarta posizione, ai piedi del podio, dell'italiano Giuseppe Romele.

Ma è scoppiata la prima polemica di questi Giochi. Il Comitato paralimpico ucraino ha infatti lamentato un “trattamento discriminatorio, irrispettoso e inaccettabile riservato alla squadra nazionale ucraina e ai tifosi ucraini”. Secondo le accuse, sarebbe stata imposta la rimozione della bandiera ucraina dal villaggio paralimpico. Si afferma inoltre che alla medaglia d'oro nel para-biathlon, Oleksandra Kononova, sia stato ordinato di togliersi gli orecchini con la bandiera e il messaggio "Stop War" mentre si preparava a salire sul podio. Inoltre, alla famiglia del fondista Taras Rad sarebbero state sequestrate le bandiere ucraine mentre assistevano alla gara. Accuse che sono state respinte. “Milano Cortina 2026 e il Comitato paralimpico internazionale confermano il proprio impegno nel garantire un ambiente rispettoso e accogliente per tutte le parti interessate, inclusi atleti e spettatori”, la risposta dell’organizzazione. E gli atleti tedeschi si mostrano divisi per quanto riguarda forme di protesta durante le cerimonie di premiazioni di russi. Ieri, durante la premiazione della 10 chilometri, la seconda qualificata, la ceca Simona Bubenickova non ha tolto il cappello durante l'inno russo, mentre la tedesca Leonie Walter l'ha fatto.

