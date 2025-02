L’Italia a Roma affronta il Galles 

Roma. «Non abbiamo mai pensato, neppure per un minuto, di essere noi i favoriti per la sfida con il Galles, e non dobbiamo pensare al passato, a quel 21-24 per noi dell'anno scorso: oggi loro sono una squadra diversa, e hanno avuto anche un giorno in più rispetto a noi per prepararsi». Il ct dell'Italia del rugby, Gonzalo Quesada, avvisa i suoi, e soprattutto non vuol sentire parlare di pronostico che pende dalla parte dell'Italia per il match di oggi (15.15) che vale per il secondo turno del Sei Nazioni e porterà all'Olimpico, fra gli altri, diecimila tifosi ospiti. Quesada esige la massima concentrazione, per non rivedere quegli errori fatti nel secondo tempo contro la Scozia che agli azzurri sono costati la partita.

