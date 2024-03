L’Italia a Miami, domani si gioca 

Dopo aver ottenuto la qualificazione a Euro 2024, che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, la Nazionale è partita ieri mattina dall'aeroporto di Fiumicino con un volo Ita Airways per la tournée americana. Gli azzurri sono atterrati a Miami nel pomeriggio di ieri, ora locale. Saranno due le amichevoli che l'Italia giocherà in settimana negli Stati Uniti: la prima domani con il Venezuela (ore 22 italiane, 17 locali, al "DRV PNK Stadium" di Fort Lauderdale, casa dell'Inter Miami); la seconda domenica con l'Ecuador (ore 21 italiane, 16 locali, alla "Red Bull Arena" a Harrison in New Jersey, casa dei New York Red Bulls). Tre le novità negli azzurri: Raoul Bellanova (Torino), Michael Folorunsho (Verona) e Lorenzo Lucca (Udinese). Al posto di Acerbi, di cui parliamo in questa pagina, è stato convocato il giocatore della Roma, Gianluca Mancini, che faceva già parte della lista dei pre-convocati.

Fra i “senatori” della spedizione azzurra, in prima fila c’è sempre il cagliaritano Niccolò Barella, giunto alla convocazione numero 52 con la maglia della nostra Nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA