L’ItalGirelli è in semifinale 

norvegia 1

ITALIA 2

Norvegia (4-3-3) : Fiskerstrand; Bjelde (42’ st Woldvik), Mjelde, Hansen, Reiten; Naalsund, Leonhardsen-Maanum (19’ st Terland), Engen; Graham, He- gerberg, Gaupset. Ct Grainger.

Italia (3-5-2) : Giuliani; Di Gu- glielmo, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Severini (32’ st Greggi) , Bonansea (32’ st Cambiaghi); Girelli (47’ st Piemonte) , Cantore (47’ st Lenzini). Ct Soncin

Arbitra : Frappart (Fra)

Reti : nel st 5’ e 45’ Girelli, 15’ Hegerberg

Ginevra. Battere la Norvegia si può. È il messaggio che le azzurre del calcio mandano alla nazionale italiana dopo il successo per 2-1 a Ginevra sulle scandinave che le proietta alla semifinale dell'Europeo. Un traguardo raggiunto l'ultima volta nel 1997, quando però partecipavano solo 8 squadre e non 16. L'Italia di Andrea Soncin grazie alla doppietta di Girelli compie un'impresa in cui pochi credevano, è tra le prime quattro del Continente e attende ora di conoscere la sua avversaria, che uscirà dalla sfida odierna tra Svezia e Inghilterra.

Buon primo tempo

In uno Stade de Geneve esaurito e con tanto tifo a favore le azzurre affrontano a testa alta una squadra piena di stelle e che ha superato il suo girone a punteggio pieno, pur subendo gol in ciascuna delle tre partite. Una debolezza di cui l'Italia approfitta, sprecando tanto nel primo tempo ma colpendo due volte nella ripresa con l'attaccante lombarda, che raggiunge i 61 centri in nazionale. L'Italia parte meglio: Caruso al 7' sfonda centralmente e mette di poco a lato. L'altra occasione, su cross di Bonansea, è un colpo di testa ravvicinato in cui però si ostacolano Girelli e Severini. La centrocampista al 22' si trova a tu per tu col portiere, ma si fa parare il tiro da posizione angolata. Scena simile poco dopo con errore al tiro di Di Girolamo. Più Italia che Norvegia, ben controllata delle azzurre e mai capace di impensierire Giuliani fino al brivido al 37', quando su un cross dalla destra, Hegerberg non trova la deviazione vincente. Poi Gaupset sfiora l'eurogol con un tiro da 40 metri, fuori di poco.

Scintille nella ripresa

A inizio ripresa le norvegesi sembrano più attive ma è l'Italia a passare, al 5', con un tocco ravvicinato di Girelli su traversone teso di Cantore, Poco dopo arriva il raddoppio di Cantore, annullato però per un fuorigioco di Caruso. Dal 2-0 sfumato si passa al possibile 1-1, perché Linari affonda Hegerberg in area e l'arbitra Frappart assegna il rigore, fallito però al 15' dalla stella norvegese. La quale però non sbaglia 6’ dopo e segna l'1-1 sfruttando un'incertezza della difesa. L'Italia sbanda e si abbassa, lasciando l'iniziativa alle avversarie che conquistano angoli ma poco più. Quasi all'ultima azione dei tempi regolamentari, al 90’, Girelli segna il 2-1 di testa su cross, stavolta alto, di Cantore, un gol che potrebbe cambiare la storia del calcio azzurro.

