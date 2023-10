L’istituto Meloni ospita studenti di 5 Stati europei 

L’istituto comprensivo Meloni di Domusnovas si apre all’Europa: a partire da oggi e fino al 15 ottobre ospiterà e garantirà una lunga serie di attività ad una comitiva di 40 persone tra docenti e studenti di 13 e 14 anni delle scuole della Polonia, Romania, Turchia, Macedonia del Nord e Spagna.

Lo scopo è quello di permettere il confronto con i coetanei italiani su temi quali ambiente, ecosostenibilità e uso delle tecnologie digitali oltre a favorire la mobilità in paesi Ue ed extra Ue e l’apprendimento dell’inglese. L’arrivo degli studenti stranieri segna la seconda fase del progetto dell’Unione Europea “Erasmus +, Another Environment in Digital World” che ha già visto, dal gennaio scorso, gruppi di docenti e studenti del Meloni visitare (e confrontarsi sugli obiettivi del progetto con i coetanei stranieri) con viaggi di una settimana i 5 paesi partner del progetto per il quale l’istituto sulcitano ha ricevuto un finanziamento di 35 mila per due annualità. Oggi la comitiva sarà accolta a Domusnovas con una piccola cerimonia curata anche grazie alla Pro Loco. «Tra le attività previste - spiega la dirigente scolastica del Meloni Marta Putzulu - c’è la visita guidata alla grotta di San Giovanni, escursioni in spiaggia a Sant’Antioco, Masua e Porto Flavia (Iglesias) e Cagliari oltre a vari laboratori al Meloni sul tema dell’acqua. Auspichiamo che questa sia la prima di tante esperienze simili: sentirsi cittadini del mondo allarga gli orizzonti e ispira pensieri di collaborazione e pace».