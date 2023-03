L’Istituto dei ciechi apre per le Giornate del Fai 

È l’Istituto dei ciechi il luogo nuovo che i cagliaritani potranno ammirare sabato (dalle 16 alle 19) e domenica (dalle 9,30 alle 13 e dalle 16 alle 19) in occasione delle giornate del Fai di primavera.

L'Istituto, intestato a Maurizio Falchi, è un’istituzione storica che ha svolto un ruolo fondamentale nell'educazione, istruzione, formazione e avviamento professionale dei giovani ciechi sardi. Si trova di fronte all'Anfiteatro romano e a pochi passi dall'Orto Botanico. Il terreno nel quale venne costruita l'attuale sede – come è scritto nella scheda diffusa dal Fondo per l’ambiente italiano – fu acquistato nel 1902 dal Comune e l’inaugurazione della sede avvenne il 24 aprile 1904, sebbene non completamente terminata.

Il corpo originario dell'istituto si sviluppa su tre piani principali e presenta elementi di indubbio interesse artistico, comprese le decorazioni della cappella – si legga nella scheda. La maggior parte degli ambienti più antichi sono caratterizzati da una copertura voltata a botte. Durante le Giornate Fai sarà possibile visitare gli ambienti storici dell’edificio, che conservano alcuni arredi originali, e le aule didattiche del complesso.

A fare da guida saranno i volontari del Fai, una rete nazionale con 131 delegazioni, 107 gruppi Fai, 93 gruppi Fai giovani e 8 gruppi Fai ponte tra culture. A loro si affiancano, in tutta Italia, 15.000 apprendisti ciceroni, studenti appositamente formati in collaborazione con i loro docenti che hanno l’occasione di accompagnare il pubblico in visita nei luoghi nel loro territorio.

