L’Istituto d’Arte in mostra al salone delle civiltà di Roma 

Nuovo traguardo per il liceo artistico dell’Istituto Leonardo Da Vinci di Lanusei, in mostra, con l’opera video Sogni Vivi-D, al Salone d’onore del Museo delle Civiltà di Roma per la Biennale nazionale dei Licei Artistici. Il sogno, inteso come strumento di espressione e riflessione, è al centro dell’opera creata da alcuni studenti delle classi 3A, 3B, 4A e 5A: un video di quattro minuti che esplora il tema attraverso la storia di un giovane coetaneo, con uno sguardo sulla quotidianità di uno studente: dal risveglio ai momenti della vita scolastica, che si intrecciano con il sogno singolare del protagonista, diventare il Dottor Sognibelli. Il progetto ha visto la partecipazione di 210 licei artistici italiani e di alcune scuole d'arte europee ed extraeuropee, che hanno presentato le loro opere senza restrizioni tecniche o materiali. Le opere selezionate sono esposte fino al 20 ottobre in una mostra che si propone di presentare una panoramica dell'arte contemporanea realizzata dagli studenti. Al termine della Biennale, il progetto proseguirà con l’iniziativa Viaggi Arte, una serie di mostre itineranti in tutta Italia, per favorire l’incontro e lo scambio culturale tra le realtà artistiche italiane e internazionali. Gli alunni sono stati guidati dai professori Vincenzo Grosso, referente del progetto, Gianleonardo Viglino e Rossana Fancello.

