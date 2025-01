L’istituto Cossu resta autonomo 

Soddisfazione a Sant’Anna Arresi per il proseguimento dell’autonomia dell’istituto comprensivo Taddeo Cossu con sede in paese e a Teulada. È un traguardo ottenuto dalle due amministrazioni che con determinazione e lavoro congiunto hanno portato la vertenza sui tavoli provinciali e regionali. Il mantenimento dell’autonomia non era del tutto scontata visti i numerosi accorpamenti di istituti. «Siamo felici – fa sapere la vice sindaca e assessora alla Pubblica istruzione Teresa Pintus - che il nostro istituto comprensivo continuerà ad ottenere la sua autonomia. Ringraziamo l’assessorato alla Pubblica Istruzione che grazie alle deroghe previste da decreto ministeriale ha dimostrato attenzione verso il nostro territorio. Auspichiamo che a breve possano nominare un nuovo dirigente e che non si vada avanti con un reggente». (f. m.)

