L’Istituto Cortis premiato a Bruxelles come scuola innovativa 

Un premio all’innovazione e all’apertura al mondo. L’Istituto Comprensivo “Ermanno Cortis” di Quartucciu ha ricevuto la certificazione “eTwinning School” per il biennio 2025-2026, assegnata dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus Plus.

Per i prossimi due anni potrà quindi fregiarsi del titolo di scuola eTwinning, come istituto esemplare e modello di innovazione a livello locale e nazionale. L'attestato viene infatti rilasciato alle scuole che promuovono la collaborazione internazionale tra insegnanti e studenti, utilizzando piattaforme digitali per realizzare progetti educativi condivisi con scuole di altri paesi europei (quaranta quelli che aderiscono al programma). L'anno scorso, le scuole premiate in tutta Italia sono state 57.

«Un riconoscimento per l’impegno costante verso l’internazionalizzazione attuato attraverso la progettazione eTwinning, la formazione dei docenti, la promozione di un uso consapevole e creativo del digitale», commenta l’istituto nell’annunciare la certificazione. «Ma anche un’importante responsabilità nel promuovere scambio, confronto tra scuole di diversi paesi e favorire lo sviluppo di mentalità aperte e rispettose della diversità».

