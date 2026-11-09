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10 novembre 2026 alle 00:09

L’istituto Cortis diventa “Scuola debullizzata” 

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L’Istituto Comprensivo “Ermanno Cortis” riparte col progetto contro bullismo e cyberbullismo “Scuola debullizzata”. Le attività inizieranno domani. Se prima le classi coinvolte erano due, ora sono otto, dalle quinte primarie di via Monte Spada e via Guspini alle prime della secondaria di primo grado di via Ales. L’iniziativa è finanziata tramite l’Ufficio scolastico regionale sardo. Previsti vari livelli, spiega la referente del progetto, Monica Gaias: «Gli studenti di seconda media parteciperanno a un percorso guidato da uno psicologo per fare da tutor a quelli di quarta e quinta primaria. Poi laboratori rivolti alle prime, seconde e terze della primaria, per aiutare gli alunni a riconoscere e gestire emozioni come la frustrazione e la noia e a cogliere i segnali dei compagni, come un sorriso forzato o un disagio fisico». Docenti e personale Ata verranno formati per imparare a segnalare situazioni di disagio e bullismo. Previsti anche spettacoli aperti alle famiglie e locandine informative. « Scuola debullizzata punta alla prevenzione fin dall’infanzia fino alla scuola media», conclude Gaias. Le attività saranno tenute, tra gli altri, da Salvatore Bandinu, educatore e ideatore del progetto, membro del tavolo di monitoraggio dell’Istituto con preside, docenti, collaboratori, genitori, un avvocato e l’ispettore di Polizia Maurizio Mascia.

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