L’istituto comprensivo verso la scomparsa 

La soppressione della segreteria e della presidenza, per la scuola è l'anticamera della fine per l'istituto comprensivo globale Filiberto Farci di Seui e il suo liceo di frontiera, nato 54 anni fa, il Bissiri. La comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo disunita è stata a guardare. Il sindaco Fabio Moi ha voluto fare un passaggio in Comunità chiedendo all'assemblea di votare un'unica autonomia scolastica per tutti i Comuni della Barbagia di Seulo. Così il comprensivo di Seui sarebbe balzato da 130 a circa 250 iscritti ma i territori compatti hanno scelto in favore dell'autonomia di Nurri.

Il sindaco di Seui afferma: «Arrivare a 250-300 studenti non ci avrebbe salvato necessariamente, visto che ci impongono la soglia di 400 iscritti, potrebbero però aprirsi altri scenari che considerino isolamento e montanità. Ma la Comunità montana perde qualsiasi utilità se non fa fronte comune per difendere le specificità dei nostri Comuni montani». Oltre il danno la beffa: la Provincia ha proposto di ripartire i numeri del Farci per dare ossigeno alle autonomie di Nurri per le scuole dell'infanzia e primaria, Villasimius primaria di secondo grado e a Isili gli iscritti del Bissiri.

