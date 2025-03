L’istituto comprensivo chiuso per topi 

Scuola chiusa da oggi, sino a giovedì prossimo, all’Istituto comprensivo di Sestu, in via Dante, per derattizzazione. Una lunga pausa, e un potenziale disagio per le famiglie, annunciata dal Comune e dalla scuola. Le attività dell’impresa incaricata, la ProService, dureranno fino a martedì 12, mentre il 13 il personale scolastico effettuerà le pulizie necessarie, e infine il 14 la scuola potrà riaprire. Le prime segnalazioni sulla presenza di topi erano arrivate già settimane fa. «Avevamo chiesto la derattizzazione a fine gennaio e la risposta fu negativa. Non trovarono nulla e ora siamo costretti a chiudere per una settimana. L'igiene pubblica viene prima di tutto. La sicurezza dei ragazzi è prioritaria ma penso che la situazione poteva essere gestita meglio dalla ProService, che è in capo alla città metropolitana, e in anticipo come segnalato dal comune tempestivamente», dichiara la sindaca Paola Secci. (g. l. p.)

