«L’istituto Beccaria non può sparire» 

«Ci vogliono cancellare dopo 31 anni di lavoro in città: non lasceremo nulla di intentato affinché il Beccaria continui a esistere». Aria di rivolta nello storico istituto tecnico cittadino dopo che le direttive del dimensionamento scolastico che discendono dal Pnrr e dalle linee guide presentate dalla Provincia, ne hanno praticamente decretato la cancellazione: autonomia della scuola azzerata, i suoi corsi e indirizzi sia della sede centrale che in quelle periferiche di Santadi e Villamassargia smembrati e assegnati ad altri istituti di Carbonia e Iglesias.

La protesta

«Hanno fatto “tabula rasa” – accusa Anna Dessì, la preside – ci hanno cancellato come se 31 anni di storia di questa scuola non contassero e in barba anche ai numeri e ai regolamenti che invece dicono che siamo ancora ben dentro i limiti che ci pongono ai ripari dai tagli». Secondo le indicazioni ricevute dalla scuola, dalla prossima stagione scolastica 2024-25 passerebbero all’istituto Angioy una serie di indirizzi del Beccaria, ovvero quello Turistico, quello Finanziario-Marketing, quello di Sistemi informatici aziendale e, infine, Relazioni internazionali. Alle Professionali Ipia Ferraris di Iglesias il Beccaria dovrebbe cedere l’indirizzo Agrario di Villamassargia e alle Professionali Ipia Loi di Carbonia l’indirizzo Agrario di Santadi. «Praticamente smembrati – accusa Rosalba Farese, dello staff dirigenziale del Beccaria – senza tenere conto che essendo nella comunità montana abbiamo i numeri per continuare ad esistere: fa specie che abbiamo scoperto tutto a cose fatte pochi giorni fa durante la pre-conferenza dei servizi».

La scuola

Il Beccaria è nato con un’impronta dedicata agli studi di ragioneria nel 1992 da una costola dell’Istituto Angioy, poi si è perfezionato in altri indirizzi come un po’ tutte le scuole superiori. Conta 482 alunni (il minimo concesso sarebbe 400), di cui circa 190 nel serale, indirizzo che da anni vive un boom perché sono sempre di più i lavoratori che decidono di recuperare gli anni persi. Da anni il Beccaria vive poi una condizione di pellegrinaggio continuo da una sede all’altra: nasce nell’ex albergo operaio di piazza Repubblica (ora Posada del Cammino di Santa Barbara), poi è finito negli edifici di via Umbria e via Caresias, ma siccome erano fatiscenti e i lavori incombevano, è stato trasferito pochi anni fa in via Brigata Sassari, storica sede del liceo Classico Gramsci (ora accorpato con l’Amaldi). Si profilano, quindi, due scenari: la cancellazione del Beccaria così come sancito sinora, o eventualmente (verrebbero considerato il male minore) l’accorpamento con altri istituti. La dirigenza non resterà ad aspettare gli eventi: lunedì prossimo prevista una maxi riunione sindacale per fare il punto e decidere il da farsi: «Gradiremo prenda posizione anche il Comune», sottolinea Farese. Secondo il commissario della Provincia Mario Mossa, «le direttive sono regionali e con margini molto stretti: comunque avvieremo ulteriori verifiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA