Liste, speso solo il 26% dei fondi  

L’abbattimento delle liste d’attesa, già lunghe nel 2019 e cresciute a dismisura col Covid, in generale va a rilento. Lo certifica la Corte dei conti. La Sardegna al primo gennaio 2022 aveva 19.785 ricoveri programmati e nel corso dell’anno si è riusciti a recuperarne soltanto il 29%. Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali, su 410.671 in attesa, la quota di recupero raggiunta è del 10%. Sono andati un po’ meglio gli screening: con il 56% di inviti e il 44% di prestazioni effettive. La spesa rendicontata a consuntivo del quarto trimestre dello scorso anno ammonta appena al 26% del finanziamento stanziato per ridurre i tempi di attesa dei sardi per accedere alle cure (a livello nazionale la media è del 69%): nell’Isola oltre 10,1 milioni non sono stati utilizzati. Il bilancio della Sanità regionale è in profondo rosso, seppure in lieve miglioramento: il deficit era di 84,9 milioni nel 2020, di 181,3 milioni nel 2021, di 128,3 milioni nel 2022 (sempre secondo l’ultimo Rapporto di coordinamento della finanza pubblica della Corte dei conti).

L’assessore alla Sanità Carlo Doria, in carico da fine novembre scorso, spiega che il lavoro messo in campo nel sistema, in particolare per le liste d’attesa, è quello di resettare tutto o quasi. «Sono stati apportati una serie di correttivi», spiega, «che stanno dando risultati. Ad esempio, la specialistica ambulatoriale della Asl di Olbia, se nei primi quattro mesi del 2022 registrava 42.287 prestazioni, nello stesso periodo di quest’anno è arrivata a quota 73.699».

L’azione è a 360 gradi. «Poiché capita che il paziente prenotato non si presenti e lasci un buco, è stato istituito un servizio che cinque giorni prima gli ricorda l’appuntamento con un sms. «E se, alla fine neppure questo metodo dovesse funzionare, e riscontrassimo ancora un numero esagerato di comportamenti poco rispettosi, saremo obbligati a fare come il Friuli Venezia Giulia, che addebita il costo della visita saltata con l’F24».

Ancora, «gli ospedali si ingolfano in entrata e in uscita. Al Pronto soccorso arrivano anche tutti i codici bianchi e verdi che invece dovrebbero andare in un filtro territoriale (che manca), e non si riesce a dimettere le persone, gli anziani, perché non ci sono sufficienti “bolle di compensazione” come reparti di lungodegenza e centri di riabilitazione che se ne facciano carico». Dunque, l’obiettivo è la riorganizzazione completa delle rete, puntando proprio sul territorio. Altro punto per combattere contro le liste d’attesa è la creazione di un tavolo di lavoro sull’appropriatezza degli esami diagnostici: «Troppi medici ne prescrivono di non essenziali». E per il contributo delle strutture private convenzionate, «continueremo a batterci per eliminare il tetto di spesa». (cr. co.)

