Liste elettorali, un mese per decidere  

Manca esattamente un mese alla consegna delle liste che concorreranno alla competizione delle prossime elezioni comunali e la caccia ai candidati prosegue ininterrotta fra indiscrezioni, interlocuzioni e ufficialità. Se la coalizione del progetto civico di Giuseppe Pes prosegue a lavorare sotto traccia e nel massimo riserbo e Fdl ed il candidato sindaco Luigi Biggio sono impegnati nella stesura della lista e nella ricerca di qualche nuovo alleato, la coalizione di Centrosinistra ha praticamente chiuso il cerchio con la creazione di sei liste che, si vocifera, potrebbero divenire sette.

Centrosinistra

Dopo l’ufficialità dei gruppi a sostegno di Mauro Usai con “Uniti per Iglesias” degli assessori uscenti Angela Scarpa e Alessandro Lorefice, di “Sinistra Futura” con Gianluca Tocco, di “Progetto per Iglesias” con Maurizio Cerniglia, arriva l’ufficialità anche della “Lista Progressista” (con i nomi fra gli altri di Simone Pinna, Giorgia Cherchi e Matteo Demartis). La lista “Mauro Usai Sindaco” potrà contare sulla candidatura di Alessandro Pilurzu e dell’assessora uscente e vice sindaca Claudia Sanna: «Per quanto costruito insieme, non avrei potuto proseguire altrove - dichiara Sanna - È stata una scelta scontata e che mi appresto a vivere con entusiasmo, onestà e correttezza».Il Pd, tramite il nuovo segretario cittadino Federico Sias, formalizza la propria candidatura e quella di Daniele Reginali, Franca Fara, Francesco Melis, Marco Loddo, Monica Marongiu, Ubaldo Scanu, Carlotta Scema, Fabio Manuel Serra, Giusi Lorenzoni, Massimiliano Garau, Nicola Olianas e Pino Licari. «Sono presenti quasi tutti i consiglieri uscenti e delle importanti novità» . Una novità nelle fila del partito poteva essere rappresentata dal ritorno alla competizione elettorale dell’esponente Remigio Cabras. Ma le voci insistenti degli ultimi giorni sono state messe a tacere dall’ex consigliere provinciale in persona: « In questo momento sono impegnato in altre importanti attività per il bene della città. - dichiara Cabras - Non è il momento per una nuova avventura» .

Fratelli d ’Italia

I nomi di Luigi Biggio (candidato alla carica di sindaco), Nicola Maggio e del coordinatore cittadino Roberto Chirigu, sono al momento le certezze che FdI presenterà in una lista che pare essere già definita e che attende di potersi coalizzare con altre realtà con le quali proseguono incessanti i dialoghi.