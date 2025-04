Liste e poteri sostitutivi, si cerca la mediazione  tra ministero e Regioni 

Poteri ministeriali sostitutivi in caso di gravi inadempienze delle Regioni sulle liste d'attesa: questa la partita che si gioca tra il ministro della Salute e le Regioni. Al centro, il decreto attuativo, atteso in Conferenza delle Regioni, che prevede l'attivazione del ministero attraverso l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria istituito alla Salute, le cui competenze sono state già state modificate per cercare di recepire le istanze dei territori.

«Troviamo una mediazione e definiamo la questione sul piano tecnico», in particolare sulle casistiche e i termini temporali dell'applicazione di questi poteri sostitutivi, chiedono ora le Regioni in una lettera inviata al governo. Non c'è «un braccio di ferro politico», tengono a precisare nel documento firmato dal coordinatore della Commissione Salute, l'assessore dell'Emilia Romagna Massimo Fabi.

Ma la polemica si accende, specie invece sul piano politico. «Ormai anche i governatori di destra accusano il governo di non aver stanziato risorse adeguate e di non avere un piano concreto, come dimostra il litigio tra il ministro della Salute Orazio Schillaci e il presidente Fedriga», dice la segretaria del Pd Elly Schlein. «Giorgia Meloni - prosegue Schlein - rimetta i piedi a terra perché gli italiani che non si possono permettere di andare dal privato rinunciano a curarsi, e sono ormai 5 milioni». «Nessun litigio con Fedriga, anzi massima collaborazione», afferma in una nota dalle parole decise il ministro Schillaci aggiungendo di aspettarsi dall'opposizione «collaborazione concreta più che disinformazione». «La rabbia verbale di chi si oppone ai nostri sforzi - prosegue Schillaci - dovrebbe andare verso chi preferisce i gettonisti», verso chi non vuole trasmettere i dati di monitoraggio sui tempi d'attesa o chi usa “liste di galleggiamento” «per non mostrare la vera realtà».

