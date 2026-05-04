Liste e candidature in campo 

Continuano le presentazioni ufficiali delle liste che si presenteranno agli elettori il 7 e 8 giugno per il rinnovo dei Consigli comunali e la scelta del sindaco.

Mogoro

Dopo la presentazione del gruppo guidato da Ettore Melis a Mogoro è ufficiale anche la lista “Tradizione e innovazionbe” che sostiene Luca Orrù come candidato sindaco.

Ne fanno parte Claudia Cester, Marco Lai, Otello Lilliu, Simone Maccioni, Amelia Melis, Diana Sofia Meloni, Stefano Montisci, Giovanna Maria Mura, Federico Piras, Ilaria Schiavo, Michela Secchi e Francesco Serrenti.

Norbello

Daniela Meloni nei giorni scorsi aveva presentato gruppo e priorità; ieri si è aggiunto il gruppo avversario. A guidarlo è Matteo Manca, affiancato da Erika Berrutti, Alice Casula, Fabio Cau, Fabio Deriu, Veronica Gallisai, Danilo Mele, Fabrizio Mele, Simona Mele, Loris Meloni, Chiara Mureddu, Davide Onida e Andrea Satta.

Con la definizione delle liste la campagna elettorale entra nella fase più vivace: simboli, programmi e identità politiche si confrontano in vista di un voto che si preannuncia partecipato.

Santa Giusta

Il Comune di Santa Giusta sarà governato da chi conosce bene l’aula consiliare. In campo due liste: una capeggiata dall'ex sindaco Antonello Figus, attualmente seduto tra i banchi della minoranza e presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico; l'altra lista invece sarà capeggiata dall'attuale sindaco, Andrea Casu, che ieri ha ufficializzato la sua partecipazione alle prossime elezioni. «Abbiamo chiuso la lista già da tempo - annuncia Casu - e venerdì mattina presenteremo la documentazione in Comune. Ho deciso di ricandidarmi per portare avanti i progetti avviati, ma soprattutto per sfruttare tutte le risorse che in questi ultimi anni siamo riusciti ad ottenere con non poca fatica». Con l'attuale sindaco Casu ci sarà quasi tutta la sua squadra attuale. Dei nove componenti della maggioranza, otto si ripresenteranno. Poi ci saranno altri volti nuovi. ( s. c.; s. p. )

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