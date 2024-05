Liste d’attesa, un flop il piano per abbatterle: rebus per le guardie 

Comitato di distretto e conferenza socio sanitaria si sono incrociati per riportare i temi della sanità all’attenzione dell’agenda di territorio, Asl e assessorato. Due riunioni, una dopo l’altra, che hanno posto il focus su alcuni temi, su tutti le liste d’attesa, ed eletto il nuovo presidente della conferenza, posto vacante da circa un anno. A guidare la conferenza sarà ancora Davide Burchi, sindaco di Lanusei, sede del presidio ospedaliero. L’incontro è avvenuto a Tortolì, alla presenza dei sindaci, guidati dal presidente del comitato Ivan Mameli, e dai vertici Asl: Sandro Rubiu e Lorena Paola Urrai. Le liste d’attesa sono ancora troppo lunghe per alcune specialità. E il progetto abbattimento non ha sortito gli effetti sperati: i medici in organico fanno già troppe ore in più e raramente accettano di partecipare al progetto.

Qualche nota positiva si è vista per la cardiologia, dove sono riusciti a dimezzare l’attesa per l’holter, (avendo solo due apparecchi), ecg, visite cardiologiche e ecocardiogrammi, e per l’urologia. Note dolenti, dall’endocrinologia, che risente ancora degli strascichi da Covid, dall’oculistica, con solo un solo professionista che serve Jerzu ma non Lanusei e Tortolì e la radiologia. Lunghi i tempi anche per fisiatria, assente a Lanusei. Altro punto all’ordine del giorno le guardie mediche e quelle turistiche. L’incognita è sempre il numero di medici che faranno richiesta di venire in Ogliastra, in base ai quali Asl coprirà le sedi, dando priorità a quelle con il maggior flusso turistico.

