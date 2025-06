Liste d’attesa, Todde: «Centomila visite saltate, ora ripartiamo dal Cup» 

Nel 2024 centomila sardi non si sono presentati a visite prenotate. Il problema, ha spiegato la presidente della Regione Alessandra Todde, è che «questo ha impedito ad altri centomila sardi di usufruire delle stesse visite». Una cosa del genere non potrebbe accadere quando diventerà operativo il nuovo sistema del Cup regionale approvato ieri in Giunta e illustrato dalla stessa governatrice e dall’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi. Da subito sarà operativo il monitoraggio per le prestazioni sanitarie erogate attraverso il Cup con gli sms/email di conferma o disdetta 48 ore prima della visita richiesti agli utenti, e saranno utilizzati gli spazi resi disponibili da cancellazioni per riproteggere i pazienti. In un secondo momento, poiché bisognerà attendere i tempi del bando (sei mesi) e la formazione del personale, ci sarà la riorganizzazione del portale Cup web a disposizione dei cittadini per la prenotazione in autonomia delle prestazioni.

Proprio ieri il rapporto Crenos ha confermato che l’Isola è in coda per i servizi sociosanitari. «Un punto d’attenzione che noi accogliamo, e il primo segnale forte che intendiamo dare è proprio la riorganizzazione dell’interfaccia principale che i cittadini hanno per poter prenotare le visite nella sanità pubblica, ovvero il Cup», ha dichiarato la governatrice in un punto stampa a Villa Devoto, poco prima dell’approvazione della delibera. Il Cup, sostiene Bartolazzi, «diventerà un sistema unico, dinamico e e flessibile, in grado di ridurre significativamente le liste d’attesa e di supportare l’utente che si rivolge al Servizio sanitario regionale per ogni sua esigenza».

Le regole

Gestione trasparente delle agende di prenotazione, monitoraggio delle disdette attraverso verifiche ed appositi recall, introduzione delle liste attive per utilizzare gli spazi resi disponibili da cancellazioni, sanzioni per i mancati preavvisi di disdetta, sono le novità introdotte con le linee guida del Cup. «Per rendere più efficiente il sistema di prenotazione ed evitare attese interminabili è necessario mettere ordine nelle agende di primo accesso, che devono essere rese aperte trasparenti sia a livello aziendale che regionale. Le direzioni aziendali devono attuare immediatamente queste disposizioni, e la mancata applicazione sarà oggetto di valutazione negativa per la performance aziendale e la retribuzione di risultato», spiega l’assessore. Spesso, infatti, «le agende vengono allungate da prenotazioni a cui gli utenti non danno seguito e di cui non comunicano la disdetta». Le cancellazioni dovranno avvenire entro due giorni dalla visita, altrimenti scatteranno le penali.

Saranno le aziende ad assicurare l'applicazione delle sanzioni, che per i pazienti non esenti che non si presentano senza giustificata disdetta consistono nel pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione. Poi «viene introdotto il concetto di lista attiva, particolarmente utile per le prenotazioni che superano la soglia massima dei tempi standard. Le Aziende ricontatteranno i pazienti in questa lista per offrire accesso alle agende, utilizzando gli spazi resi disponibili da cancellazioni».

Operatore unico

Infine, «si andrà verso la gestione unificata dei servizi con un unico operatore regionale, stiamo infatti predisponendo la nuova gara per i servizi Cup, dando mandato entro 30 giorni ad Ares e Sardegna IT di predisporre sotto il coordinamento del Responsabile unico dell’assistenza sanitaria un progetto esecutivo per dare attuazione agli indirizzi delle nuove Linee guida. Anche il portale di prenotazione Cup Web verrà reso sempre più intuitivo da parte degli utenti: con un click si prenota, con un altro si disdice». ( ro. mu. )

RIPRODUZIONE RISERVATA